Trump reacciona ante fallo de Corte Suprema que lo obliga a pagar US$5 millones a la escritora Jean Carroll

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este lunes la decisión del Tribunal Supremo de rechazar la apelación con la que buscaba revocar un fallo que lo obliga a pagar US$5 millones a la escritora E. Jean Carroll por abuso sexual y difamación, y aseguró que continuará "luchando" contra este caso.

"Continuaré la lucha contra este caso de instrumentalización judicial en mi contra, incluida la ridícula acusación de difamación, con todo mi poder y fuerza", escribió el mandatario en su red Truth Social.

El presidente consideró que el alto tribunal se ha negado a revisar lo que califica como un "caso falso" presentado por "una mujer a la que nunca conoció".

"¡Una foto de hace décadas posando junto a su marido no cuenta!", añadió.

Trump sostuvo que el proceso "en realidad va contra Estados Unidos y todo lo que el país representa" y afirmó que "jamás debería permitirse que algo así le suceda a otro presidente o candidato presidencial".

El presidente también arremetió contra el estado de Nueva York, al asegurar que aprobó una ley temporal con efecto retroactivo "con el único fin de atraparle injustamente".

"Fue hecha a medida, y no se puede permitir que esta injusticia perdure", añadió.

Por su parte, la abogada de la escritora, Roberta Kaplan, dijo en un comunicado que todos los intentos de Trump de apelar al veredicto "han fracasado" y que esta decisión "pone fin a su empeño por eludir la responsabilidad de sus actos".

El Tribunal Supremo rechazó este lunes revisar un recurso presentado por Trump contra el fallo que lo obliga a indemnizar con con millones de dólares a Carroll, después de que un jurado lo declarara culpable de abuso sexual y difamación.

La decisión, adoptada sin comentarios ni votos disidentes, deja en vigor el veredicto emitido en 2023 y posteriormente confirmado por un tribunal federal de apelaciones, que desestimó los argumentos de la defensa del mandatario sobre supuestas irregularidades durante el proceso.

El caso se originó tras las acusaciones de Carroll, excolumnista de la revista Elle, quien afirmó que Trump abusó sexualmente de ella en un probador de unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de la década de 1990.

El presidente ha negado de forma reiterada esas acusaciones.