Donald Trump se reúne con 220 compradores de su criptomoneda $TRUMP en medio de críticas

La velada sin precedentes se celebró en el Trump National Golf Club, uno de los campos de golf y clubes de campo de la familia presidencial, ubicado en Potomac Falls, Virginia, un suburbio de Washington.

“¡Estados Unidos domina las criptomonedas, Bitcoin, etc., y vamos a asegurarnos de que siga siendo así!“, escribió el mandatario en su red social Truth Social.

Abiertamente hostil a las criptomonedas cuando estas surgieron, Trump cambió de postura durante su última campaña, y el sector contribuyó con más de US$100 millones a su elección.

Para asistir a la cena era necesario poseer, en promedio, más de US$50 mil en $TRUMP, el nombre de la moneda digital del magnate republicano.

Al ser contactada, la Casa Blanca no comunicó la lista de asistentes a la cena.

Según datos proporcionados a AFP por la firma de análisis Inca Digital, muchos de los asistentes compraron sus $TRUMP a través de plataformas inaccesibles para los usuarios de internet estadounidenses, lo que sugiere que eran extranjeros.

El sistema en el que se basan las monedas digitales, la cadena de bloques (blockchain), garantiza el anonimato, a diferencia del sistema financiero tradicional.

