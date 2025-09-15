Trump y Xi decidirán el destino de TikTok en Estados Unidos esta semana 

Estados Unidos y China están “muy cerca” de un acuerdo sobre TikTok, afirmó este lunes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, durante su visita a Madrid, donde ambas delegaciones sostienen negociaciones comerciales.

Bessent explicó que el marco del acuerdo establece que la popular red social deberá pasar a estar bajo propiedad controlada por Estados Unidos, condición impuesta por Washington para evitar su prohibición en el país, prevista para el 17 de septiembre.

Sin embargo, aclaró que serán los presidentes Donald Trump y Xi Jinping quienes confirmarán los términos en una conversación programada para el próximo viernes, 19 de septiembre.

"La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido de maravilla. Concluirá pronto. También se llegó a un acuerdo sobre una empresa que los jóvenes de nuestro país querían salvar. ¡Estarán encantados! Hablaré con el presidente Xi el viernes. ¡La relación sigue siendo muy sólida! Presidente DJT" Traducción de la publicación de Donald Trump en sus redes sociales

“Sobre el acuerdo de TikTok, estamos muy cerca de resolver el problema”, declaró Bessent a periodistas a las puertas del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, sede de las conversaciones bilaterales.

Acuerdo bajo presión política

El presidente Trump ya había dado como plazo máximo el 17 de septiembre para que la empresa matriz de TikTok, la china ByteDance, vendiera sus operaciones en Estados Unidos, debido a los temores de que Pekín pudiera acceder a los datos de millones de usuarios estadounidenses.

En su red social, Trump adelantó que se alcanzó un acuerdo que, según sus palabras, “va a encantar a los jóvenes estadounidenses”.

Negociaciones en Madrid

El secretario del Tesoro, acompañado del representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, destacó que el acuerdo fue posible gracias a la intervención directa de Trump y a la relación de respeto mutuo con Xi Jinping.

“Cuando los líderes se respetan, las delegaciones también se respetan”, subrayó Greer, quien añadió que el consenso alcanzado busca proteger la seguridad nacional de Estados Unidos sin dejar de garantizar una inversión justa para China.

Por su parte, el viceministro de Comercio chino, Li Chenggang, confirmó que el acuerdo es “de interés mutuo” y enfatizó que se alcanzó bajo un marco de cooperación y respeto entre ambas naciones.

Más allá de TikTok

Aunque las conversaciones se centraron en el futuro de la aplicación, según lo explica la agencia de noticias EFE, también se abordaron otros temas como el blanqueo de dinero, las importaciones de minerales y la situación de Nvidia en China, actualmente bajo investigación por presunta violación de las leyes antimonopolio.

Las delegaciones confirmaron que las negociaciones comerciales continuarán con una quinta ronda de conversaciones dentro de un mes (octubre), en un lugar aún por definir, en busca de un acuerdo arancelario más amplio.