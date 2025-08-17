Trump y Zelenski se reunirán a solas en la Casa Blanca y después con líderes europeos

Según adelanta CNN este domingo, la jornada se dividirá en partes y se espera que Trump y Zelenski se reúnan "individualmente con sus delegaciones" en la Casa Blanca antes de abrir el encuentro a los aliados europeos de Ucrania.



Tras esa cita, se espera que ambos presidentes "se unan a un grupo más grande y potencialmente a un almuerzo con los otros líderes europeos" que han acudido a dar apoyo al ucraniano, detalla el medio.



También señala que los temas de discusión previsiblemente serán las exigencias de Rusia sobre la entrega de territorios y las garantías de seguridad para Ucrania, incluyendo cómo estará involucrado Estados Unidos.



Viajarán a Washington para apoyar a Zelenski la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: el secretario general de la OTAN, Mark Rütte; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, y los jefes de Gobierno de Alemania, Reino Unido e Italia, Friedrich Merz, Keir Starmer y Giorgia Meloni.





El primer viaje de Zelenski a Washington no dejó buenos recuerdos y la imagen que quedó de éste fue la de la presión a la que fue sometido públicamente por Trump y su vicepresidente, JD Vance, para que aceptara un acuerdo con Rusia.



En ese sentido, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó este domingo que los líderes europeos que acompañarán a Zelenski lo hagan para evitar que Trump lo "intimide" para que acepte "un mal acuerdo", y recordó que han participado en las conversaciones para un proceso de paz.