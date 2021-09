“Tuve un brote de ira y me parece que maté a golpes a mamá”: hombre confiesa el brutal asesinato de su madre en Argentina

La cuñada del implicado dijo a las autoridades que Galassi la había llamado para contarle lo sucedido y fue cuando le dijo la aterradora frase, “Tuve un brote de ira y me parece que maté a golpes a mamá”.

Las investigaciones preliminares establecen que el hecho ocurrió entre las 10 y las 11 horas del día lunes 6 de septiembre.

La policía recibió inmediatamente una llamada del lugar y fueron a constatar lo sucedido. Al llegar notaron que la víctima, Marta Agüero, de 76 años, ya no presentaba signos vitales.

La autopsia, realizada el martes 7 de septiembre, estableció que la víctima tenía varios golpes en el cráneo y signos de defensa. Aún no hay claridad si el atacante utilizó un arma, pues las autoridades no han podido encontrarla y el culpable no ha querido rendir declaraciones al respecto.

Algunas personas aseguran que hay un certificado dentro de la casa del asesino en donde se demuestra que Fernando Galassi padece de esquizofrenia.

Sin embargo, los expertos psicólogos y psiquiatras a cargo del caso, establecieron que Fernando tiene una noción muy clara de lo sucedido y está en condiciones óptimas para poder declarar.

Por ello, el fiscal a cargo, Germán Camafreita, estableció que el caso procedería como homicidio agravado por el vinculo”, delito que prevé la pena de prisión perpetua.