Ucrania se enfrenta a un coste de guerra cada vez mayor mientras las conversaciones con los donantes se prolongan

Ucrania se enfrenta a un creciente déficit financiero en la financiación de su defensa contra la invasión rusa, mientras lucha por mantener el acceso a miles de millones de dólares en ayuda prometida por donantes occidentales. Según fuentes cercanas al asunto que hablaron bajo condición de anonimato, es probable que el déficit presupuestario del próximo año sea mayor de lo previsto, lo que requerirá financiación adicional de la Unión Europea. Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional también se han topado con obstáculos debido a las exigencias políticamente delicadas del segundo mayor prestamista del país.



Las últimas estimaciones de la revisión del FMI de junio mostraron que el déficit alcanzará el 17.8% del producto interno bruto en el 2027, 3.3 puntos porcentuales menos que este año, ya que el FMI había supuesto que la guerra terminaría a finales del 2026. A medida que la guerra se prolonga, se espera que la cifra se revise al alza, dijo una persona que habló bajo condición de anonimato. Aún no se ha determinado la magnitud del déficit adicional ni las fuentes de financiación para cubrirlo, indicó la misma fuente, añadiendo que el impacto en el programa del FMI sigue siendo incierto. La deuda del país generalmente debe mantenerse sostenible para que la asistencia continúe su curso.



Los crecientes problemas financieros surgen mientras Rusia se prepara para intensificar sus ataques contra Ucrania tras concluir que las negociaciones para un acuerdo de paz han llegado a un punto muerto, según fuentes cercanas al Kremlin. Ucrania se enfrenta a otro invierno difícil, y la escasez de misiles interceptores Patriot deja sus zonas residenciales e infraestructuras clave expuestas a los ataques aéreos de Moscú. El ministro de Finanzas de Ucrania, Serhiy Marchenko, no respondió a un mensaje de texto de Bloomberg en el que se le solicitaba una estimación del posible déficit presupuestario. El FMI tampoco respondió a la solicitud de comentarios.

Esta semana, el gobierno de Kiev inició una nueva ronda de negociaciones con el organismo financiero con sede en Washington para intentar desbloquear la situación respecto a algunas de las exigencias para la liberación de otro tramo de ayuda. Si no cumple con sus compromisos, Kiev corre el riesgo de perder casi US$5 mil millones en asistencia combinada del FMI y la UE, el mayor donante de Ucrania este año. El principal obstáculo actual es un proyecto de ley para eliminar la exención fiscal sobre los paquetes extranjeros de bajo valor, lo que aumentaría el costo para los ucranianos que frecuentemente compran productos en el extranjero.



La legislación permanece estancada, ya que el parlamento ha incumplido repetidamente los plazos acordados entre Ucrania y el FMI, el último de los cuales vencía a finales de julio. Los legisladores han argumentado que la medida tendría un impacto negativo en la población, agotada por la guerra. El FMI ha afirmado que esta medida es necesaria para fortalecer el presupuesto, junto con otras iniciativas para aumentar los ingresos, subsanar una laguna fiscal y reducir las importaciones no esenciales. Este año, lo que está en juego no es solo el próximo desembolso del FMI de casi US$700 millones, sino también los cerca de US$4 mil millones de la UE que Kiev debía recibir en el tercer trimestre.



Este último forma parte de un paquete más amplio de la UE de más de US$104 mil millones para el periodo 2026-2027. La ley de paquetes es crucial para la denominada ayuda macrofinanciera de la UE incluida en dicho paquete. El primer ministro ucraniano, Sergii Koretskyi, declaró esta semana a Bloomberg que espera que el impopular proyecto de ley se apruebe pronto. Sin embargo, según el diputado de la oposición, Yaroslav Zheleznyak, probablemente no haya suficientes votos en este momento para que la legislación sea aprobada.

También ha señalado la demora del presidente Volodymyr Zelenskyy en firmar proyectos de ley tributaria previamente aprobados y su negativa a aprobar medidas anticorrupción que también habían sido solicitadas por los donantes.



“La mayoría de los legisladores ahora lo ven como una muestra de que el Gobierno quiere subir los impuestos sin estar dispuesto a luchar contra la corrupción”, dijo Zheleznyak. Según una fuente, el déficit adicional podría reavivar la idea de recurrir a los activos rusos congelados. En una carta dirigida el jueves de la semana pasada a la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, los ministros de Asuntos Exteriores de España, Polonia, los Países Bajos y Suecia afirmaron que era el momento de retomar la propuesta, dado que Kiev se enfrenta a nuevos problemas de financiación.



Ucrania ha estado presionando para que se tome esta medida desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala en el 2022, pero algunas naciones se han mostrado reacias a apoyar la idea debido a los riesgos legales.