¿Una bandada de pájaros o un avión desconocido? Esta alerta aérea provocó el cierre de la Casa Blanca

La Casa Blanca y el Congreso de EE. UU. cerraron durante casi una hora este martes tras una supuesta intrusión en el espacio aéreo restringido de Washington.

“La Casa Blanca ha estado en estado de confinamiento a causa de una potencial violación del espacio aéreo en la región de la capital federal”, explicó un portavoz de los servicios de protección presidencial.

El comandante Andrew Hennessy, representante del Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD), dijo que un rastro había aparecido en los radares a primera hora del martes, provocando preocupación.

“Algo que emitió una huella que nuestro radar registró” encendió la alarma, explicó.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos movilizó aviones de combate y un helicóptero desplegado por el NORAD para investigar lo que parecía ser un avión no identificado no encontró nada en la zona restringida.

“No había aeronave que interceptar”, dijo Hennessy, que no quiso especular sobre si había sido una bandada de pájaros la que había detonado la alerta.

Hennessy también calificó de incorrecto un mensaje publicado en Twitter por el Norad horas antes en el que se afirmaba que se habían desplegado cazas para interceptar la amenaza.

Esos aviones eran parte de un ejercicio previsto en la zona, precisó.

La alerta se activó el mismo día en que Donald Trump participó en el evento oficial de Acción de Gracias donde todos los años, el presidente de Estados Unidos, perdona a un pavo.

And your 2019 National Thanksgiving Turkey is…

BUTTER!

He and his alternate, Bread, will be heading to @virginia_tech's Gobblers Rest where students and veterinarians will care for them! 🦃 pic.twitter.com/T0Dr0WBIe6

— The White House (@WhiteHouse) November 26, 2019