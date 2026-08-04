¿Un fracaso? Cuánto perdió la UFC por el evento en la Casa Blanca donde asistió Donald Trump

Medios estadounidenses informaron que la empresa Ultimate Fighting Championship (UFC) habría perdido aproximadamente US$30 millones por el evento Freedom 250, que se llevó a cabo en la Casa Blanca y contó con la asistencia del presidente de EE. UU., Donald Trump.

De acuerdo con Bloomberg, la UFC ya preveía que el evento, realizado en junio, le significaría pérdidas económicas.

A pesar de ello, el medio asegura que la empresa registró un aumento de ingresos en el segundo trimestre del 2026, según informó su empresa matriz, TKO Group Holdings.

El incremento de los ingresos se debió a factores como una mayor exposición mediática y los numerosos acuerdos de patrocinio que obtuvo la empresa.

Por otro lado, la BBC detalló que el evento, que conmemoró los 250 años de la independencia de EE. UU., contó con la participación de 4 mil 300 personas, entre ellas el presidente Donald Trump y el vicepresidente, J. D. Vance.

El medio asegura que las entradas no se vendieron al público en general y que se preveía que los costos iniciales superarían los US$60 millones.

La UFC habría logrado recuperar parte de la inversión, según la BBC, gracias a los patrocinios y a la cobertura mediática.

Además, la BBC señala que los invitados VIP debían pagar US$1.5 millones para obtener acceso especial al evento.

Andrew Scheimer, director financiero de TKO Group, comunicó a los inversores las pérdidas económicas del evento el pasado 3 de agosto.

UFC loses $30m on Freedom 250 event at White House https://t.co/ibImTSNPwy — BBC News (UK) (@BBCNews) August 4, 2026

"Dado el perfil del evento, que, como se preveía, generó una pérdida aproximada de US$30 millones, nuestros márgenes, tanto en la UFC como a nivel consolidado, se vieron considerablemente afectados", habría dicho Scheimer, según la BBC.

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