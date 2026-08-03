“No sean hipócritas” la advertencia de Trump a Irán tras reanudar las negociaciones de paz

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“No sean hipócritas” la advertencia de Trump a Irán tras reanudar las negociaciones de paz

Tras anunciar la reanudación de las negociaciones, Trump calificó a Irán de "hipócritas" luego de que el país negara dichas conversaciones de paz.

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El presidente estadounidense Trump anuncia el rediseño y la renovación del Aeropuerto Internacional Washington Dulles.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 29 de julio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Luego de anunciar la reanudación de las negociaciones para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra, Donald Trump calificó de "hipócrita" a Irán, ya que ese país niega que esas conversaciones se lleven a cabo.

Ante ello, recientemente el presidente advirtió a Irán que, de seguir así, mantendría el bloqueo naval de las costas iraníes "hasta que no se alcance un acuerdo".

"¡La actitud del liderazgo iraní es increíblemente hipócrita! Piden una reunión, algunos dirían que 'suplican', comienzan las conversaciones y se programan otras para el futuro inmediato; sin embargo, declaran abiertamente y con orgullo que no están negociando nada, que no se está discutiendo nada y que solo tratan con Omán", escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario afirmó que Teherán ha vuelto a usar "su retórica habitual al decir que ellos controlarán con mano firme el estrecho de Ormuz".

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"La realidad es que el estrecho está bajo el control absoluto de la Marina de los Estados Unidos", afirmó Trump.

El presidente reiteró que "Irán jamás tendrá un arma nuclear".

"Nada llega a Irán a menos que nosotros lo permitamos, y nada pasará a menos que se alcance un acuerdo o se produzca una rendición total", agregó el mandatario.

Las declaraciones de Trump se produjeron luego de que anunciara que este lunes se reiniciaría una serie de negociaciones de paz, las cuales habían estado estancadas.

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Según el republicano, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le pidieron suspender las incursiones ante la posibilidad de alcanzar un pacto con los iraníes.

También aseguró que el propio Irán le pidió detener el ataque previsto, el cual calificó como "el más grande desde la Segunda Guerra Mundial".

Lea también: ¿Qué pasará con el estrecho de Ormuz tras las nuevas negociaciones de Trump con Irán?

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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