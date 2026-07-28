¿Un fracaso? Flujo de cocaína en EE. UU. no disminuye a pesar de ataques contra supuestas narcolanchas

The Washington Post ha publicado una serie de datos oficiales que señalan que el flujo de cocaína en Estados Unidos no ha disminuido, a pesar de los ataques contra 67 supuestas embarcaciones que transportaban drogas en el Caribe y el Pacífico.

El medio cita una evaluación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), en la que se señala que los ataques contra las supuestas narcolanchas no han disminuido ni el suministro ni el precio de la cocaína.

Además, la DEA habría advertido que los grupos criminales han desarrollado nuevas estrategias y tácticas para transportar droga por otros medios.

Por ejemplo, el informe de la DEA señala que los grupos criminales habrían descartado el uso de lanchas y embarcaciones pequeñas, y han optado por utilizar embarcaciones de mayor tamaño y rutas cercanas a la costa, donde hay menor posibilidad de ser atacados por Estados Unidos.

Los narcotraficantes, de acuerdo con el medio, también utilizarían otros vehículos, como aeronaves, desde donde se movilizan mediante pistas clandestinas ubicadas en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Las aeronaves se desplazarían hacia el este, pasando por Guyana y Surinam. De esa forma evadirían a las autoridades estadounidenses.

The Washington Post informó también que autoridades del Pentágono sostuvieron una reunión a puerta cerrada con miembros del Congreso, en la que informaron que "los ataques no han reducido la pureza de la cocaína".

"Cuando aprietas un globo por un lado, siempre se expande por el otro. Siempre encuentran los puntos débiles y los explotan", cita The Washington Post a un funcionario de la DEA bajo condición de anonimato.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, afirmó a The Washington Post que la operación "Lanza del Sur" estaba logrando su propósito y que "las organizaciones criminales transnacionales han adaptado continuamente sus tácticas" durante décadas.

"Eso no indica que la presión sea ineficaz. Demuestra que estamos imponiendo fricción sistémica a sus operaciones", añadió.

The Trump administration’s deadly military strikes on alleged drug trafficking boats have not reduced the amount of cocaine entering the U.S., but they’re prompting criminal organizations to develop new tactics, according to an unreported assessment. https://t.co/F51PKdNaIp — The Washington Post (@washingtonpost) July 27, 2026

Hasta ahora, Estados Unidos ha atacado 67 embarcaciones y ha causado la muerte de 221 personas, según recuentos de medios.

Lea también: Quién es “El Tío”, uno de los seis detenidos en Sinaloa vinculado a “Los Chapitos”

