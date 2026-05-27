Video muestra nuevo ataque de EE. UU. contra una supuesta narcolancha que dejó un fallecido

El Comando Sur de Estados Unidos informó sobre un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales, que dejó una persona fallecida.

Por medio de un mensaje en la red social X, el Comando Sur informó sobre el ataque.

Sin embargo, la entidad no detalló si el hecho ocurrió en el Pacífico o en el Caribe, aspecto que suele notificar en cada publicación sobre nuevos ataques contra supuestas embarcaciones del narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses indicaron que dos de los tres tripulantes sobrevivieron al ataque.

El hecho de que se registraran sobrevivientes suele ser poco común, ya que en la mayoría de ofensivas de Estados Unidos contra embarcaciones pocas veces se reportan personas con vida.

El reciente ataque corresponde al operativo estadounidense llamado Lanza del Sur, el cual ha dejado al menos 186 personas fallecidas en más de 60 ataques efectuados contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

On May 26, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/3TmhGECgYB — U.S. Southern Command (@Southcom) May 27, 2026

Los ataques se han llevado a cabo en zonas como el mar Caribe, cerca de Venezuela, o en el Pacífico, en las cercanías de Colombia.

Fue en septiembre del 2025 cuando Estados Unidos anunció dicha operación, que en ese momento tenía como objetivo incrementar la tensión sobre el entonces mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

Maduro fue detenido posteriormente por las autoridades estadounidenses el pasado 3 de enero.

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