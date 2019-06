El iceberg dos veces y media más grande que Ciudad de Guatemala que está a punto de desprenderse de la Antártica

En dicha plataforma se estableció una base científica en 1955, en donde durante más de medio siglo se ha estudiado una de las regiones más hostiles y fascinantes del planeta.

En fotografías tomadas por los satélites de la Nasa se puede observar la increíble grieta, la cual han bautizado como grieta de Halloween, que apareció a finales de octubre de 2016.

El área perdida por la plataforma será de aproximadamente mil 700 kilómetros cuadrados, pero dicho desprendimiento podría producir la destrucción total de la plataforma si se vuelve inestable o se rompe.

Cracking across Antarctica’s Brunt Ice Shelf is set to release an iceberg w/ an area about 2x the size of NYC. The splitting could result in an uncertain future for the shelf’s scientific research & human presence. See what @NASAEarth satellites captured: https://t.co/Atppp05I5j pic.twitter.com/WrI1p3bqVC

— NASA (@NASA) February 24, 2019