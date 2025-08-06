United Airlines suspende vuelos en aeropuertos de EE. UU. por un “problema técnico”

Internacional

United Airlines suspende vuelos en aeropuertos de EE. UU. por un “problema técnico”

Aeropuertos de Chicago, Denver, Newark, Houston y San Francisco han resultado afectados por el fallo.

EFE

|

Foto de referencia. Vuelos de United Airlines han resultado afectados debido a un problema técnico. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Foto de referencia. Vuelos de United Airlines han resultado afectados debido a un problema técnico. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

La aerolínea estadounidense United Airlines anunció este miércoles la suspensión de vuelos de salida en aeropuertos de EE.UU., debido a un “problema técnico“, y prevé más retrasos en las próximas horas.

“Prevemos más retrasos en los vuelos esta noche mientras solucionamos este problema. La seguridad es nuestra máxima prioridad y trabajaremos con nuestros clientes para que lleguen a sus destinos”, indicó la aerolínea estadounidense en un comunicado a CNN.

Aproximadamente, el 16% de los vuelos de la aerolínea se han retrasado y varios fueron cancelados hasta las 20.30 horas ET (00.30 GMT del jueves), según el rastreador de datos de vuelo FlightAware.

Los aeropuertos de Chicago, Denver, Newark, Houston y San Francisco se vieron afectados por la medida, según el estado del sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA).

EN ESTE MOMENTO

Trayectoria proyectada de la tormenta tropical Ivo, que se desplaza frente a las costas del Pacífico mexicano sin afectar a Guatemala. (Foto Prensa Libre: NOAA)

Tormenta Ivo no representa peligro para Guatemala; prevén lluvias por factores locales

Un panel destaca la importancia de la alerta Isabel-Claudina en la búsqueda de mujeres desaparecidas. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

Alerta Isabel-Claudina revela que cinco mujeres desaparecen cada día en Guatemala

ESCRITO POR:
EFE
EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Aviación Estados Unidos Tendencias internacionales United Airlines 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre