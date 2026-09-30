“Unites States”: el error tipográfico en un documento de Trump que llamó la atención de Gavin Newsom

De acuerdo con EFE, este 30 de septiembre, el gobernador de California, Gavin Newsom, ironizó sobre un error tipográfico en el acuerdo sobre inteligencia artificial (IA) que el presidente Donald Trump firmó este martes con magnates tecnológicos. En el documento se escribió “Unites States” en lugar de “United States” para referirse a Estados Unidos.

Newsom aprovechó el error para criticar a Trump y se refirió a la nueva terminología del presidente para la IA como “Super Intelligence”. En la red social X compartió una captura de pantalla del documento oficial, en la que se observa el error tipográfico debajo de la firma de Trump.

La publicación de Newsom, considerado un posible candidato a las primarias presidenciales demócratas, forma parte de la confrontación política que mantiene con Trump. Ambos han utilizado las redes sociales para intercambiar críticas. Desde el año pasado, Newsom ha intensificado su presencia en internet con mensajes y memes dirigidos al presidente. Su estrategia se ha vuelto más combativa e incluso ha replicado algunos de los códigos de comunicación asociados con Trump.

El episodio coincide con el debate sobre la IA en Estados Unidos. El día anterior, Trump firmó una orden ejecutiva que dispone sustituir el término “inteligencia artificial” por “superinteligencia” en las comunicaciones oficiales del gobierno federal.

Mientras Trump aboga por acelerar el desarrollo del sector de la IA, California ha adoptado un enfoque diferente. El estado busca posicionarse a la vanguardia en la aplicación de medidas para fortalecer la vigilancia sobre las empresas del sector y exige mayores mecanismos de transparencia y supervisión.

*Con información de EFE.

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