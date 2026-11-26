El pasado 23 de noviembre se registró un accidente de helicóptero en el sur de California que dejó dos personas fallecidas.

Las autoridades estadounidenses detallaron que el accidente ocurrió en una zona de Temecula, mientras que las víctimas fueron identificadas como:

Christopher Lamaku, de 36 años.

Steven Madrid, de 26 años.

Según medios como Infobae, la aeronave se habría precipitado en la intersección de las calles Portola y Oak Mountain, ubicadas en el condado de Riverside.

La Oficina del Forense del condado informó el pasado 23 de noviembre que ambos pasajeros fueron declarados muertos en el lugar.

¿Cómo habría ocurrido el accidente?

Las autoridades informaron que el helicóptero accidentado era un Robinson R22, el cual partió desde el aeropuerto French Valley.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) indicó que el accidente ocurrió aproximadamente a las 9:30 de la mañana.

Los bomberos de Riverside indicaron que recibieron un aviso a las 9:29 de la mañana.

Miembros de la FAA se presentaron durante la tarde del 23 de noviembre para iniciar las primeras labores técnicas. Posteriormente, se sumó la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés).

Con respecto a las víctimas, Infobae señaló que Christopher Lamaku contaba con licencia de piloto. Sin embargo, las autoridades no han detallado cuál de los dos fallecidos manejaba el helicóptero.

WATCH: 2 people killed after a Robinson R22 helicopter crashed into a hillside near Temecula, California. Both occupants were pronounced dead at the scene. pic.twitter.com/dtXcGS1Frc — Scope Report (@ScopeReport_) November 23, 2026

Finalmente, el portavoz de la Policía de Escondido, Erik Witholt, añadió que Lamaku fue miembro de los Marines de Esta...

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