¿US$570 más? de qué trata el plan de Trump de aumentar el precio de las solicitudes de ciudadanía en EE. UU.

En un nuevo intento por endurecer sus políticas migratorias, el gobierno de Donald Trump habría dado a conocer un plan que aumentaría el costo de las solicitudes de ciudadanía, además de eliminar exoneraciones o reducciones de tasas para personas de escasos recursos.

CBS News fue el medio que dio a conocer el supuesto plan de Trump y detalló que el aumento podría ser de hasta US$570 en las tarifas de solicitud para los inmigrantes que busquen la ciudadanía estadounidense.

El medio señala que la propuesta habría sido elaborada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) y que el aumento aplicaría tanto a las solicitudes en papel como a las solicitudes en línea.

Las solicitudes en papel, según CBS, tienen un costo de US$760; con este nuevo incremento, el proceso podría elevarse hasta US$1 mil 330.

Lo mismo aplica a las solicitudes en línea, que suelen costar US$710 y que podrían alcanzar los US$1 mil 280 con la nueva norma.

CBS aclara que este cambio no entrará en vigor de forma inmediata, ya que se trata de una propuesta de regulación que debe completar un proceso de reglamentación del Gobierno federal.

The Trump administration unveiled a plan Monday that would charge legal immigrants seeking U.S. citizenship $570 more in application fees while eliminating waivers and fee reductions for low-income applicants. The administration argues that the fee hikes are necessary to fully… pic.twitter.com/F3mwyHo96z — CBS News (@CBSNews) June 22, 2026

Además, en un plazo de 60 días, las personas podrán expresar su opinión a favor o en contra de la propuesta.

¿Por qué?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que esta subida de precios busca "subvencionar la tramitación de las solicitudes de ciudadanía, sobre todo ante los esfuerzos de Trump para escrutar con mayor rigor a los solicitantes".

"Si bien el DHS históricamente ha limitado las tarifas para las solicitudes relacionadas con la ciudadanía para cumplir con las prioridades de las administraciones anteriores de fomentar la naturalización, el DHS ya no considera que las solicitudes de naturalización deban tener tarifas más bajas a expensas de otros beneficios migratorios", señaló la entidad.

Trump plan would increase citizenship application fee by $570. https://t.co/raCHMxBwDF — CBS News (@CBSNews) June 22, 2026

Además, el DHS afirmó este lunes que otro objetivo de esta subida de precios es "ajustar periódicamente las tarifas para recuperar el costo total de su adjudicación".

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