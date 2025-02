Usaid pagó a medios para beneficiar a demócratas, asegura Donald Trump

En un mensaje en su red Truth Social, Trump indicó que “parece que el ‘periodicucho’ de izquierda conocido como Político recibió US$ 8 millones”, además cuestiona si otros medios de “noticias falsas” también recibieron dinero por inventar “buenas historias sobre los demócratas”.

“Puede ser el mayor escándalo de todos ellos, quizás el mayor de la historia. Los demócratas no pueden escapar de este. Es demasiado grande y demasiado sucio“, escribió en mayúsculas y plagado de puntos de admiración.

Las oficinas de la Usaid en Washington fueron cerradas y sus actividades suspendidas el 3 de febrero después que Elon Musk, encargado de reformar y hacer más eficiente el Estado, anunciara que el presidente Donald Trump ha aceptado desmantelarla.

Lee más: “Es una organización criminal”, las razones por las que Musk y Trump planean cerrar USAID

Usaid es una agencia independiente del Gobierno, que fue fundada en 1963 y cuenta con cerca de 10 mil empleados y un presupuesto de US$50 mil millones en 2023.

A su vez, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció durante su primera gira internacional en El Salvador que había sido designado para dirigir la agencia de manera interina.

La Usaid está al frente de la cooperación internacional y humanitaria del Gobierno de Estados Unidos, aunque en ocasiones se ha visto inmersa en la financiación de proyectos que supuestamente buscan desestabilizar gobiernos.

LOOKS LIKE BILLIONS OF DOLLARS HAVE BEEN STOLLEN AT USAID, AND OTHER AGENCIES, MUCH OF IT GOING TO THE FAKE NEWS MEDIA AS A “PAYOFF” FOR CREATING GOOD STORIES ABOUT THE DEMOCRATS. THE LEFT WING “RAG,” KNOWN AS “POLITICO,” SEEMS TO HAVE RECEIVED $8,000,000. Did the New York Times…