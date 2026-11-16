Verificamos por usted: ¿Ocurrirá un apagón mundial el próximo 17 de noviembre?

Recientemente, en redes sociales se ha difundido información sobre un supuesto «apagón mundial» que ocurrirá el próximo martes 17 de noviembre.

Dicha información señala que el apagón presuntamente duraría entre 72 horas y tres meses y que afectaría los servicios eléctricos y de internet en varias partes del mundo.

Esto ha generado muchas dudas entre los usuarios de las redes sociales. Incluso algunos han teorizado que el supuesto apagón ya había sido predicho por la popular serie de televisión Los Simpson, en concreto, en el séptimo capítulo de la temporada 35, estrenado en 2023.

Sin embargo, la información sobre este supuesto apagón a nivel mundial es falsa. Lo que sí está previsto en Estados Unidos para el próximo 17 de noviembre es un acontecimiento que habría alimentado la teoría que circula en redes sociales.

¿Qué sucederá el 17 de noviembre?

La información oficial señala que en Estados Unidos se llevará a cabo una prueba a nivel nacional del denominado Sistema de Alerta de Emergencias (EAS, por sus siglas en inglés).

Esta prueba fue anunciada anteriormente por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que indicó que se hará en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés).

De hecho, el 9 de noviembre de este año, mediante un mensaje en X, la FEMA explicó que esta prueba solo se emitirá por radio y televisión, sin enviarse a los teléfonos celulares, y que no requiere ninguna acción por parte de la población.

The nationwide test on Nov 17 will only be issued through TV and radio—cell phones will not be tested at this time. The American public deserves timely, accurate info. Learn more and find FAQs here: https://t.co/e3WC2BuyAf — FEMA (@fema) November 9, 2026

«La ley federal exige que FEMA haga una prueba nacional del EAS al menos una vez cada tres años. Las pruebas de rutina ayudan a garantizar que el sistema de alerta esté listo para proporcionar información oportuna cuando sea necesario», señaló la FEMA.

La prueba se realizará el martes a las 14:20 (hora del este de Estados Unidos) y únicamente se llevará a cabo en ese país.

🚨 ¡Atención! Prueba Nacional de Alerta de Emergencia en EE. UU.

​Este martes 17 de noviembre de 2026, a las 2:20 p.m. (hora del Este / ET), FEMA y la FCC realizarán una prueba a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS).

​📺 ¿Qué pasará?

Se interrumpirá… pic.twitter.com/R8HgM4bJCV — Maibort Petit (@maibortpetit) November 16, 2026

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