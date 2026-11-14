Qué es la diabetes y cómo la alimentación ayuda en su tratamiento y prevención

La diabetes es considerada una enfermedad silenciosa que puede afectar a personas de cualquier edad. Según la Federación Internacional de Diabetes, más de 589 millones de adultos de entre 20 y 79 años viven con esta enfermedad en todo el mundo.

“La diabetes es una enfermedad del metabolismo, crónica degenerativa. Afecta principalmente el páncreas, que es el órgano encargado de producir insulina”, explica Yuri Omar Castillo, médico internista y director médico del Patronato del Diabético.

La insulina es la hormona que ayuda a regular los niveles de glucosa (azúcar) en la sangre. La glucosa, por su parte, es una de las principales fuentes de energía del organismo y resulta esencial para su funcionamiento.

“La diabetes tipo 1 se da cuando el páncreas produce nada o muy poca insulina. Generalmente ocurre en niños y jóvenes, pero se puede presentar a cualquier edad. La diabetes tipo 2 es más frecuente en adultos de más de 40 años. Este tipo se debe principalmente porque la célula beta (encargada de producir insulina) no produce suficiente insulina al estímulo alimenticio”, agrega el médico.

Aunque ambas pueden tener componentes genéticos, la diabetes tipo 2 presenta una relación más estrecha con los antecedentes familiares y factores relacionados con el estilo de vida.

El sobrepeso, sedentarismo, consumo de tabaco y malos hábitos alimenticios; también pueden aumentar el riesgo de presentar diabetes, aunque no hayan antecedentes en la familia.

También existe la diabetes gestacional, que se presenta en algunas mujeres durante el embarazo. Por ello, es importante realizar los exámenes correspondientes para detectarla oportunamente y reducir los riesgos para la madre y el bebé.

Síntomas y señales de alerta

La diabetes tipo 2 puede desarrollarse de manera progresiva y estar precedida por alteraciones metabólicas, como la resistencia a la insulina.

“Hay un déficit de la función del páncreas, pero el paciente sigue comiendo igual, con grandes cantidades de grasas, ácidos grasos y azúcares. La resistencia es que las células que tienen que absorber la insulina ya no la pueden absorber; entonces el azúcar empieza a subir por picos”, explica Castillo.

También existe la prediabetes, una condición en la que los niveles de glucosa están por encima de lo normal, pero todavía no alcanzan los valores necesarios para diagnosticar diabetes. Puede presentarse junto con resistencia a la insulina y detectarse mediante exámenes y evaluación médica.

Entre los principales síntomas y signos que pueden presentarse están:

Aumento de la sed.

Necesidad de orinar con frecuencia (poliuria).

Cansancio, agotamiento, somnolencia y sensación de pesadez.

Visión borrosa.

Hormigueo, calambres o adormecimiento en las extremidades.

Pérdida de peso sin causa aparente.

Lesiones en la piel, como úlceras.

Infecciones urinarias frecuentes.

El sobrepeso es un factor que aumenta el riesgo de padecer diabetes. (Foto Prensa Libre: Freepik)



La alimentación como parte del tratamiento

Nutricionistas aseguran que una alimentación equilibrada puede ayudar a mantener estables los niveles de glucosa, especialmente cuando se acompaña de un estilo de vida saludable que incluya actividad física.

Según Adriana Recinos, nutricionista de Nipro, el diagnóstico de diabetes requiere cambios en el estilo de vida, pero estos deben implementarse de manera gradual.

“Lo ideal es estar acompañado: que todos en la casa cambien el estilo de vida. Si yo soy la mamá y resulté con diabetes, cocino diferente y no solo para mí, porque a mí también se me empieza a antojar la comida de los demás. Que todos me acompañen a cambiar el estilo de vida; también realizar ejercicio para sentirme mejor, sabiendo que no me tengo que meter al gimnasio, sino que puedo caminar o subir gradas, para sentirme mejor y que mi nivel de glucosa esté controlado”, explica.

Silvia Flores, nutricionista del Patronato del Diabético, recomienda distribuir los alimentos en el plato e incluir tres grupos:

Verduras, ensaladas o hierbas.

Una porción de carbohidratos.

Una fuente de proteína, que no necesariamente debe ser carne, sino que también puede incluir huevo o queso, opciones más accesibles.

“Básicamente es eso: tres grupos básicos de alimentos, y lo ideal es que los consumamos tres veces al día; pero si no se puede, por lo menos en almuerzos y cenas. (...) Si yo manejo una buena alimentación dentro de mis posibilidades económicas y dentro de la parte cultural de mi casa, voy a poder llevar la diabetes y voy a salir adelante”, agrega Flores.

Las expertas también recomiendan consumir frutas con menor índice glucémico, leer las etiquetas de los productos procesados para verificar su contenido de azúcar e incorporar la actividad física a la rutina diaria.

Asimismo, es importante mantener una hidratación adecuada, pues el aumento de la frecuencia urinaria, cuando los niveles de glucosa están elevados, puede provocar deshidratación y agravar los síntomas.

Una actitud positiva para adoptar estos hábitos, junto con un descanso adecuado y el manejo del estrés, puede contribuir al bienestar de los pacientes y al control de la enfermedad.

Este estilo de vida no solo beneficia a quienes viven con diabetes, sino también a las personas con factores de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, ya que la alimentación equilibrada y el ejercicio forman parte de las medidas de prevención.

La actividad física como parte de la rutina también ayudará a mantener estables los niveles de glucosa en la sangre. (Foto Prensa Libre: Freepik)

“Tengo diabetes”

Imelda Figueroa fue diagnosticada con diabetes tipo 2 hace 13 años, una noticia que la impactó, pero que ha aprendido a sobrellevar con acompañamiento profesional y una alimentación equilibrada.

“Empecé con mucha sed. Yo no soy de frescos, pero en las noches hacía mi litro de limonada, bien dulce y bien cargada de limón, con hielo. Mis hijas me dijeron: ‘Mamá, ¿y usted por qué toma limonada ahora en la noche?’. Me daban ganas; les dije: ‘Bueno, me la tomo’. Y un litro me tomaba. Iba al mercado a mi fresco de chilacayote, mi gran vaso. Pero una amiga me dijo: ‘¿No será que se está desarrollando la diabetes?’. Entonces vine a hacerme un chequeo y sí, salí prediabética”, explica.

Sin embargo, reconoce que inicialmente no aceptó el resultado y continuó con sus hábitos habituales durante dos años.

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“En ese tiempo no hice caso, no vine a control, porque dije: ‘Yo no tengo nada’. Me sentía bien. Dos años pasé bien, pero después me descontrolé”, recuerda.

Cuando regresó a consulta, necesitó insulina durante tres meses y luego continuó el tratamiento con medicamentos orales que le ayudan a mantener controlados los niveles de glucosa. Asimismo, comenzó a mejorar su alimentación y a reducir el consumo de aquellos productos que afectaban su salud.

“Al principio, como no sabía qué tenía, comía de todo, más lo dulce, porque me encanta lo dulce. Cuando me lo evitaron, traté de ir bajándole, y al principio sí me costó bastante. Ahorita sí me hace falta, pero ya no es igual. He tratado de irme corrigiendo yo misma, porque a veces no tengo las facilidades de comprar medicamentos; entonces trato de no comer lo que me haga mal”, cuenta.

Actualmente, asegura que se siente bien, procura mantener controlados sus niveles de azúcar y seguir las recomendaciones de su médico y nutricionista.