Diabetes puede dañar la visión sin presentar síntomas: especialista explica cómo prevenirlo

La diabetes puede provocar daños en los ojos sin que el paciente presente síntomas. Una de sus complicaciones es la retinopatía diabética, una enfermedad que afecta los vasos sanguíneos de la retina y que, sin una detección y atención oportunas, puede ocasionar pérdida de la visión.

En una entrevista con Prensa Libre Radio, el oftalmólogo José Manuel del Cid, especialista en retina, vítreo y mácula, explicó que las personas diagnosticadas con diabetes tipo 2 deben someterse a una evaluación oftalmológica desde el momento en que conocen su diagnóstico, aunque no experimenten molestias visuales.

El especialista señaló que la retina es una capa interna del ojo formada por células nerviosas especializadas que transforman la luz en impulsos nerviosos, los cuales llegan al cerebro por medio del nervio óptico y permiten la visión.

La mácula es la parte central de la retina, responsable de la visión de mayor detalle, mientras que el humor vítreo es una sustancia gelatinosa que ocupa gran parte del interior del ojo.

Estas estructuras pueden resultar afectadas por la diabetes, una enfermedad que también puede ocasionar alteraciones en otras partes del organismo.

¿Cómo afecta la diabetes a los ojos?

Del Cid explicó que los cambios en los pequeños vasos sanguíneos de la retina pueden revelar alteraciones relacionadas con la diabetes, incluso en personas que desconocen que padecen la enfermedad.

El especialista indicó que, debido a las dificultades de acceso a los servicios de salud en Guatemala, algunos pacientes llegan a una consulta oftalmológica sin saber que tienen diabetes.

Durante el examen, los médicos pueden identificar alteraciones en la circulación sanguínea de la retina que hacen necesario recomendar una evaluación de los niveles de azúcar en la sangre.

Uno de los principales riesgos es que las lesiones oculares pueden avanzar sin provocar síntomas evidentes.

Por esta razón, el especialista insistió en que las personas con diabetes tipo 2 deben acudir al oftalmólogo desde el diagnóstico de la enfermedad.

¿Todas las personas con diabetes tendrán problemas de visión?

El médico explicó que el riesgo de presentar alteraciones oculares aumenta con los años de evolución de la diabetes. Sin embargo, un control adecuado de la enfermedad puede prevenir o retrasar algunas de sus complicaciones.

El tratamiento general incluye tres componentes: medicamentos, alimentación saludable y ejercicio.

Médicos recomiendan asistir a consulta oftalmológica. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

También es importante mantener controlados los niveles de azúcar en la sangre, la presión arterial, el colesterol y los triglicéridos.

Del Cid mencionó que mantener la hemoglobina glucosilada por debajo del 7% es una de las metas utilizadas para controlar la diabetes, aunque los objetivos del tratamiento deben establecerse según las condiciones de cada paciente.

Entre las alteraciones oculares asociadas con esta enfermedad mencionó la resequedad de los ojos, los cambios en la graduación, la aparición más temprana de cataratas, la visión doble y la retinopatía diabética.

Esta última es una de las complicaciones que más preocupan a los especialistas debido al daño que puede ocasionar en las células nerviosas de la retina.

El médico explicó que estas células no tienen la misma capacidad de regeneración que otros tejidos del organismo. Por ello, aunque existen tratamientos para detener la progresión de la enfermedad y mejorar la función visual en determinados casos, parte del daño puede ser irreversible.

¿Qué es el edema macular diabético?

Una de las complicaciones de la retinopatía diabética es el edema macular, que consiste en la acumulación de líquido en la mácula, la región de la retina responsable de la visión central.

Esta alteración puede dificultar actividades cotidianas como leer, reconocer rostros o distinguir detalles.

Del Cid advirtió sobre las consecuencias que puede tener la pérdida de visión en personas en edad productiva, especialmente cuando afecta a quienes sostienen económicamente a sus familias.

El especialista explicó que la diabetes deteriora las paredes de los pequeños vasos sanguíneos. Como consecuencia, puede producirse una filtración de líquido hacia los tejidos y disminuir el suministro adecuado de oxígeno a determinadas zonas de la retina.

Con el avance de la enfermedad también pueden aparecer vasos sanguíneos anormales que sangran y favorecen la formación de membranas capaces de ejercer tracción sobre la retina.

Estas complicaciones pueden provocar desprendimiento de retina y pérdida grave de la visión.

¿Cuáles son las señales de alerta?

Aunque la retinopatía diabética puede desarrollarse sin síntomas en sus primeras etapas, existen cambios visuales que requieren una evaluación médica.

Entre ellos se encuentran la disminución de la visión, las alteraciones en la graduación, la percepción de imágenes distorsionadas y la visión nublada.

El especialista recomendó que las personas con diabetes se sometan a una evaluación oftalmológica completa, preferiblemente con dilatación de la pupila para examinar la retina.

Esta revisión debe incluir otras estructuras del ojo, como el nervio óptico y la superficie ocular, además de la medición de la presión intraocular.

Del Cid aclaró que una evaluación oftalmológica no consiste únicamente en determinar si una persona necesita anteojos.

El examen permite identificar alteraciones que podrían pasar inadvertidas y establecer si es necesario algún tratamiento.

Diabetes puede dañar la visión sin presentar síntomas. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

¿La diabetes es hereditaria?

Durante la entrevista, el médico explicó que tener familiares con diabetes aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad, pero no significa que una persona necesariamente la padecerá.

La alimentación y la actividad física son factores importantes para reducir ese riesgo.

El especialista recomendó evitar el consumo excesivo de azúcares refinados, mantener una alimentación saludable y hacer ejercicio.

También destacó la importancia de conocer la composición de los alimentos y las bebidas que se consumen, debido a que algunos productos pueden contener cantidades elevadas de azúcar.

Estos hábitos pueden contribuir a retrasar la aparición de la diabetes tipo 2 o reducir el riesgo de algunas de sus complicaciones.

La detección temprana puede preservar la visión

Del Cid señaló que las dificultades de acceso a la atención médica y oftalmológica representan un desafío para Guatemala.

Explicó que muchos pacientes buscan atención cuando las complicaciones de la diabetes ya se encuentran en etapas avanzadas, lo que puede dificultar su tratamiento y recuperación visual.

Por ello, destacó la importancia de acudir a evaluaciones periódicas y recibir tratamiento oportuno.

La Unidad Nacional de Oftalmología, institución con la que está vinculado el especialista, ofrece atención para distintas enfermedades oculares.

En el contexto del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, el médico reiteró la importancia de prevenir las complicaciones mediante una alimentación saludable, actividad física, control médico y evaluaciones oftalmológicas.

La detección temprana de las alteraciones de la retina puede contribuir a preservar la visión y evitar complicaciones que afecten la calidad de vida de los pacientes.