Azúcares naturales y añadidos: estudio revela que el cuerpo los absorbe de manera distinta

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Azúcares naturales y añadidos: estudio revela que el cuerpo los absorbe de manera distinta

Expertos advierten sobre la diferencia que hay entre cómo absorbe el organismo los azúcares naturales y los añadidos y los efectos del consumo en exceso.

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Azúcares naturales y añadidos: estudio revela que el cuerpo los absorbe de manera distinta

Las frutas, la leche y otros alimentos enteros contienen azúcares naturales que se acompañan de proteínas, fibra y vitaminas como calcio y vitaminas C y D. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Determinar si el azúcar es perjudicial depende de varios factores, entre ellos, la fuente y el tipo de azúcar, explica Infobae, que cita a Mayo Clinic.

Una publicación de The Conversation menciona una investigación que determinó si los azúcares del zumo de naranja 100% —que contiene solo los de la fruta— se absorben de manera diferente que los añadidos a una bebida.

El equipo encontró que sí se absorben de forma distinta. Los resultados también mostraron que la matriz natural de los azúcares de la naranja —fibras, minerales y compuestos fitoquímicos— tendría un beneficio clave en el organismo: una absorción de glucosa más lenta y con picos más bajos.

Sin embargo, también hallaron que los participantes del estudio —jóvenes sanos— no reaccionaron de manera uniforme al consumo de bebidas.

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En general, el azúcar en grandes cantidades tiene efectos negativos para la salud, especialmente la añadida, que se relaciona con un mayor riesgo de obesidad, enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.

La especialista en nutrición de Mayo Clinic,  Tara Schmidt, destaca que las frutas, la leche y otros alimentos enteros contienen azúcares naturales acompañados de proteínas, fibra y vitaminas, como calcio y vitaminas C y D, los cuales no solo proporcionan energía, sino también nutrientes clave.

En cambio, el azúcar añadida se obtiene de fuentes como la caña de azúcar, la remolacha o el maíz, y se refina para incorporarse a productos ultraprocesados. Sin embargo, no aporta beneficios adicionales, solo calorías extra, anota Infobae.

La inflamación sistémica se ve favorecida por el azúcar añadida, la cual puede contribuir al desarrollo de enfermedades metabólicas, como el hígado graso y la resistencia a la insulina.

En cuanto a las alternativas existentes, recomiendan moderación en su consumo, ya que, aunque presentan ventajas, tienen efectos secundarios, como molestias digestivas, gases y diarrea, en el caso de los alcoholes de azúcar. Mientras tanto, aún se estudian los efectos a largo plazo de los edulcorantes artificiales.

Algunos alimentos que pueden ser una fuente inesperada de azúcar añadida son los aderezos para ensaladas, condimentos, sopas enlatadas, barras de granola y barras de proteína, según una publicación de Mayo Clinic.

ESCRITO POR:

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

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