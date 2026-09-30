Nuevo estudio revela cómo la retatrutida ayuda a reducir peso y controlar la glucosa en personas con diabetes tipo 2

Una nueva investigación muestra que el tratamiento con retatrutida produce una pérdida sustancial de peso y mejoras en el control de la glucemia en personas con obesidad o sobrepeso y diabetes tipo 2.

Según el estudio, publicado en la revista The Lancet y presentado en el congreso anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, que se celebra en Milán, Italia, esta población experimenta, en general, una menor pérdida de peso con los medicamentos contra la obesidad que las personas sin diabetes.

Los resultados —escriben los autores— demuestran que la retatrutida podría ser eficaz para el tratamiento de la obesidad en personas con diabetes tipo 2.

Este fármaco, de Eli Lilly, es un agonista triple de los receptores hormonales GIP, GLP-1 y glucagón, que se investiga para el tratamiento de la obesidad, la diabetes tipo 2 y otras complicaciones relacionadas con la obesidad, como las enfermedades cardiovasculares o la apnea obstructiva del sueño.

En este ensayo de 80 semanas, los autores evaluaron su eficacia y seguridad en adultos con sobrepeso u obesidad y diabetes tipo 2.

Se trata de un ensayo clínico de fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, ya finalizado, que se llevó a cabo en 92 centros médicos y de investigación y hospitales de ocho países: Argentina, Australia, Brasil, la India, México, Rumanía, España y Estados Unidos.

Se evaluó la elegibilidad de 2,047 personas, de las cuales 1,152 fueron asignadas aleatoriamente para recibir una vez a la semana inyecciones subcutáneas de placebo o retatrutida de 4 miligramos, 9 miligramos o 12 miligramos, junto con asesoramiento dietético y orientación sobre actividad física.

El cambio porcentual medio con respecto al valor basal del peso corporal en la semana 80 fue de −11.9% con la dosis de 4 miligramos, −16.8% con 9 miligramos, −18.8% con 12 miligramos y −5.1% con placebo.

En cuanto a la diabetes, la variación media con respecto al valor basal de la hemoglobina glicosilada (A1c) fue de −1.38% con 4 miligramos, −1.50% con 9 miligramos, −1.45% con 12 miligramos y −0.45% con placebo. La A1c es un indicador del control glucémico durante los últimos dos o tres meses.

La retatrutida también mejoró los factores de riesgo cardiometabólico, entre ellos la presión arterial y los perfiles lipídicos, y redujo la proteína C reactiva de alta sensibilidad, un marcador de inflamación, según una nota de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes.

Los efectos adversos notificados con mayor frecuencia fueron de carácter gastrointestinal.

"La gran mayoría de las personas con diabetes tipo 2 también padece obesidad y tratar ambas afecciones simultáneamente siempre ha sido un desafío", afirma Juan P. Frías, director médico e investigador principal del Instituto de Investigación Metabólica de Los Ángeles (EE. UU.), en un comunicado de Lilly.

Según el estudio, el tratamiento con retatrutida produce una pérdida sustancial de peso y mejoras en el control de la glucemia. (Foto Prensa Libre: Freepik)

En el estudio TRIUMPH-2, la retatrutida redujo sustancialmente tanto el peso como los niveles de azúcar en sangre; más de la mitad de los participantes dejaron de cumplir los criterios de obesidad y hasta un 40% alcanzó niveles de A1C dentro del rango normal, añade.

Para Frías, la importancia de este trabajo radica en haber conseguido una reducción media del peso corporal de alrededor del 20% con la dosis de 12 miligramos en personas con sobrepeso u obesidad y diabetes tipo 2, junto con mejoras en el control de la glucemia y en los factores de riesgo cardiometabólico, según señaló a EFE.

Además, destaca que el medicamento funciona también con la dosis más baja estudiada (4 miligramos), lo que podría facilitar la personalización del tratamiento.