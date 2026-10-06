Verificamos por usted: ¿Una segunda persona falleció en Rusia por la “peste neumónica”?

Medios estadounidenses han informado este 6 de octubre sobre una supuesta segunda víctima mortal de la denominada "peste neumónica" en un laboratorio de Rusia, situación que ha despertado la atención internacional.

Según The Daily Mail, medios provenientes de Rusia señalan que una segunda persona habría fallecido en el hospital del distrito de Irkutsk, lugar donde la aparente primera víctima, una trabajadora de un laboratorio que estudia patógenos peligrosos, habría muerto el pasado 2 de octubre.

Sin embargo, hasta el momento, ni las autoridades de Rusia ni los medios locales han confirmado que el fallecimiento de la segunda víctima se haya producido a causa de la peste neumónica.

Medios locales señalan que la joven de 28 años, quien trabajaba en el Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk, fue identificada como Darya Shipilova.

Hasta el momento, se manejan dos hipótesis sobre su fallecimiento:

La mujer se contagió de peste neumónica, la cual es producida por la bacteria Yersinia pestis, en Tailandia, lugar al que la trabajadora había viajado.

Shipilova se habría contagiado de peste neumónica debido a la rotura accidental de un tubo de ensayo que contenía la bacteria cuando trabajaba en el laboratorio.

The Daily Mail afirma que el Gobierno de Rusia señala que la muerte de Shipilova se produjo por "una neumonía no identificada".

Sin embargo, el medio señala que países cercanos a Rusia, como Mongolia, Kirguistán y Uzbekistán, han comenzado a reforzar su seguridad fronteriza y sus controles sanitarios ante los reportes de la supuesta peste neumónica.

Preocupación internacional

Tras conocerse el supuesto caso de peste neumónica, tanto EE. UU. como entidades internacionales han informado que siguen de cerca la situación.

Por ejemplo, este 6 de octubre, el Gobierno de EE. UU. dijo que comenzó a intercambiar información con Rusia sobre el caso.

"Hemos estado en contacto con el Gobierno ruso —incluidos nuestros expertos en salud del Departamento de Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores— desde el viernes pasado", dijo un funcionario del Departamento de Estado a la agencia EFE.

Russian media claims a second victim has died from 'plague outbreak' at infection zone hospital as Kremlin scrambles to cover up details https://t.co/RQQ9r234Tx — Daily Mail (@DailyMail) October 6, 2026

También el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) informó este martes que sigue de cerca la muerte por un posible caso de peste neumónica.

"Basándose en la información limitada disponible actualmente, no hay informes de casos secundarios ni evidencias de transmisión sostenida entre humanos que podría causar una mayor propagación de la enfermedad", añadió en un comunicado este organismo de referencia para enfermedades de la Unión Europea (UE), con sede en Estocolmo.

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