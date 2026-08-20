Video: cámara corporal graba cuando policías de EE. UU. caen de un balcón que colapsó en Missouri

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Video: cámara corporal graba cuando policías de EE. UU. caen de un balcón que colapsó en Missouri

Un video grabado con una cámara corporal muestra cómo policías caen desde un segundo piso luego de que el balcón se desplomara en Missouri.

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Policía de Estados Unidos

Un vehículo de la Unidad de Servicios de Emergencia del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) se encuentra en el lugar de un tiroteo en el que se vieron involucrados agentes de policía en Nueva York, Estados Unidos, el 16 de agosto de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Recientemente se volvió viral un video, grabado desde una cámara corporal, que muestra el colapso de un balcón durante un operativo en Missouri, lo que causó la caída de varios policías estadounidenses.

El video, de acuerdo con medios estadounidenses como The New York Times, fue publicado esta semana por el Servicio de Alguaciles de EE. UU., y el hecho ocurrió en julio pasado.

El video muestra a un grupo de agentes locales y federales en el segundo piso de un edificio en Huntsville, Missouri, justo cuando iban a cumplir una orden de arresto contra una persona señalada de delitos sexuales.

De forma repentina, el balcón donde estaban parados los agentes se desploma, lo que causó que los nueve agentes cayeran desde el segundo piso.

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“¡Esperen! ¡Esperen! ¡Esperen!”, se escucha decir a uno de los oficiales en el video.

Los nueve agentes resultaron heridos y presentaban golpes en diferentes zonas del cuerpo, pero ninguno tuvo lesiones más graves o daños que pudieran poner en riesgo su vida.

“Varios agentes fueron tratados en hospitales locales por lesiones que incluían huesos rotos”, dijo el Servicio de Alguaciles, informó The New York Times.

Con respecto a la persona que buscaban las autoridades, el medio indicó que se trataba de un hombre de 26 años llamado Jacob Alexander Muñoz, quien, según la policía, fue detenido después del accidente.

El Servicio de Alguaciles indicó que Muñoz fue registrado “por un corto tiempo” como delincuente sexual, luego de ser liberado por delitos vinculados a la posesión de imágenes de abuso sexual infantil.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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