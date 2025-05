Video: Devastación y más de una veintena de muertos dejan tornados en EE. UU.

Un sistema de tornados provocado por una fuerte tormenta dejó al menos 21 muertos en los estados de Kentucky y Misuri, en el centro de Estados Unidos, informaron este sábado las autoridades.

La tormenta impactó primero en el medio oeste y en la región de los Grandes Lagos, para luego dirigirse al sur, generando tornados en Misuri, Kentucky, Illinois e Indiana.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, que declaró el estado de emergencia, informó que al menos 14 personas murieron en su estado y avisó que la cifra podría aumentar en las próximas horas.

"Por favor, oren por todas las familias afectadas", expresó en redes sociales.

Al menos siete personas fallecieron en Misuri, donde un potente tornado impactó en el área de la ciudad de San Luis.

"La pérdida de vidas y la destrucción que ha sufrido San Luis a causa de la tormenta de hoy son horrendas, y mis pensamientos están con todos cuyas vidas se vieron alteradas", declaró la alcaldesa de San Luis, Cara Spencer.

La tormenta y los tornados derribaron infraestructuras y cables eléctricos a su paso. Más de 700 mil hogares y establecimientos en una docena de estados estaban sin electricidad a primeras horas del sábado, según el portal Poweroutage.

