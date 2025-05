Quiénes están detrás de los asesinatos de “influencers” como Valeria Márquez en México y cómo han sido los últimos casos

Vestida con blusa sin mangas color fucsia, la joven modelo, empresaria e influencer sostenía un cerdito de peluche antes de ser acribillada por un sicario, justo cuando transmitía en vivo para sus 95 mil seguidores por medio de la plataforma TikTok.

El crimen contra Valeria Márquez, de 23 años, se suma a una interminable lista de mujeres asesinadas en México, que crece a razón de 10 casos diarios, según la ONU, recuerdo la agencia AFP.

El video de la transmisión muestra los últimos momentos de la joven en un salón de belleza de su propiedad en un sector exclusivo de Zapopan, municipio del área metropolitana de Guadalajara sacudido frecuentemente por asesinatos.

"¿Eres Valeria?", pregunta un hombre fuera de cámara. "Sí", responde ella con inquietud. Apaga el micrófono y se desploma segundos después por los disparos. Luego, una mujer con gesto impávido detiene la grabación.

La joven difundía contenidos relacionados con la belleza, algunos con hasta 800 mil reproducciones.

Pero el crimen, ejecutado el pasado martes mientras la joven interactuaba con sus fans, también se enmarca en una serie de homicidios y amenazas contra celebridades de redes sociales.

¿Quién está detrás de los crímenes?

La violencia de género es una problemática latente en México: 70% de las mujeres de más de 15 años han experimentado alguna agresión al menos una vez en su vida, según ONU Mujeres.

Además, si se suman femicidios y homicidios dolosos, los asesinatos de niñas y mujeres promedian 10 por día, indica la ONU.

Para el consultor en seguridad David Saucedo, al margen de los motivos "fue un femicidio y debe ser investigado como tal". Aludía a versiones de prensa que señalan que algunos contactos de Márquez en redes sociales tenían vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

México cuenta con varios de los más populares influencers de Latinoamérica, como Kimberly Loaiza y Luisito Comunica, que acumulan decenas de millones de suscriptores y seguidores en YouTube e Instagram gracias a sus contenidos de música y viajes.

Pero en el vasto universo digital también han emergido controvertidos personajes que terminaron asesinados en medio de sospechas sobre nexos con criminales y carteles del narcotráfico.

El pasado 9 de enero, medios reportaron que una avioneta arrojó en Culiacán (noroeste) panfletos que amenazaban a una veintena de artistas y youtubers por supuestos tratos con los Chapitos, una de las facciones en guerra por el control del cartel de Sinaloa fundado por el detenido Joaquín el Chapo Guzmán.

Cuatro de esas personas aparecían como "eliminadas", entre ellas el influencer Jesús Vivanco Jasper, asesinado en noviembre de 2024, casi un año después de que Estados Unidos lo acusó de tráfico de cocaína y metanfetaminas.

De hecho, este jueves fue asesinado en el balneario de Acapulco José Carlos González, conocido en las redes como Fénix, y quien administraba una página de Facebook de noticias, sátira y denuncia ciudadana con unos 142 mil seguidores.

"Los influencers se han convertido en una pieza más del engranaje de la estructura del crimen organizado", opina Saucedo.

Este analista identifica tres tipos de personajes en redes sociales ligados a esas bandas y a carteles de las drogas.

Informantes de sucesos políticos y delictivos

"Socios" vinculados al lavado de dinero

Personas que sostienen relaciones de pareja con criminales

Amenazada

El tercer factor mencionado por el consultor pudo haber sido la causa por la que fue ejecutada en plena grabación Márquez.

De acuerdo con un reportaje de la cadena Unvisión, la influencer asesinada en México "temía represalias de una expareja presuntamente vinculada al narco".

Aunque ella nunca reveló el nombre, su exnovio parece ser un líder regional del Cartel Jalisco Nueva Generación, según la cadena noticiosa.

Sin embargo, las autoridades del estado de Jalisco (oeste), que investigan el hecho como un feminicidio, aseguran que "no hay evidencia" de que Márquez tuviera relación con el crimen organizado.

Pero, a decir de la víctima momentos antes de ser asesinada, esta ya tenía sospechas de que le podrían hacer daño.

Al momento del crimen, la joven sostenía un cerdito de peluche que acababa de recibir como regalo y que desató su euforia.

"Se presume que era un obsequio que intentaron entregarle más temprano cuando estaba fuera del salón, un episodio que la había dejado preocupada pues ignoraba quién se lo había enviado, según cuenta en el video", consigna la agencia AFP.

"¿Me iban a levantar (secuestrar) o qué?", cuestiona sobre un posible plagio, delito que se comete por miles en Jalisco y que a menudo termina con la desaparición de la víctima.

Univisión resalta que la modelo ya se "había rehabilitado" y dejado atrás su nexo con probables criminales.

“Ya bien rehabilitada, hermosa, ya cambié (...) Ya no salgo, ya no tomo, ya me dejé de bandidos, pura niña bien”, había dicho en un video, citada por esa cadena.

*Con información de AFP.