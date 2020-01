Video: El momento en que un misil presumiblemente iraní impacta al avión de Ukraine Airlines

Momento en que el misil presumiblemente iraní impacta al avión de Ukraine Airlines.

Mientras crecen las sospechas de que Irán sería el responsable del derribo de un avión de Ukraine Airlines con más de 176 personas a bordo, surgió un video que muestra el momento en que el misil impacta la aeronave.

Según Infobae.com, el diario The New York Times confirmó la veracidad del video e indicó que el avión no explotó en el momento sino que cayó cuando intentó regresar al aeropuerto.

En el video se puede apreciar el impacto del misil y cómo el avión intenta ponerse a salvo, lo cual fue imposible porque cayó poco después.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este 9 de enero que está descartado que haya habido una falla mecánica en el avión pero que, personalmente, creía que había sido derribado, sin dar detalles del por qué.

Más, tarde, Justin Trudeau, primer ministro canadiense, país aliado a Washington, dijo que los servicios de inteligencia coinciden en que un misil de Irán derribó el avión, y que podía ser que no haya sido intencional.

