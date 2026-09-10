Video: hombre intenta asesinar a su exesposa en Ohio pero su pistola tenía el seguro puesto

Un exabogado en Ohio fue declarado culpable de intento de asesinato luego de que intentara "ejecutar públicamente" a su exesposa en un restaurante en 2025.

Además, ha circulado un video en el que se observa el momento en que el exabogado, identificado como Matthew Exton, intenta disparar a su exmujer en el restaurante, pero no logra hacerle daño porque el seguro de su pistola estaba puesto.

Tras esto, un camarero se acerca a Exton para detenerlo antes de que volviera a intentar disparar a su exesposa.

NBC News detalla que Exton fue declarado culpable de dos cargos de agresión con agravantes y que su sentencia está programada para finales de septiembre.

El juicio contra Exton concluyó la semana pasada y, según NBC, el exabogado indicó que se había quedado sin hogar luego de un proceso de divorcio con su esposa, el cual ocurrió en 2024.

El medio señala que el hombre se sentía frustrado debido a cómo ella había manejado algunos aspectos de su divorcio, motivo que lo habría llevado a intentar dispararle en el restaurante.

"No disparé"

Según la información recopilada por el medio y la Fiscalía del Condado de Lucas, los hechos ocurrieron el pasado 11 de abril de 2025.

Exton habría llegado al restaurante donde se encontraba su exesposa y su familia.

La fiscalía cuenta que, primero, el hombre pidió una bebida y la hizo llevar a la mesa de su expareja. Luego se acercó, escupió a la familia de la mujer y se marchó.

Después de unos minutos, Exton regresó con un arma que tenía en su bolsillo.

La fiscalía detalla que el exabogado sacó su arma y apuntó a su esposa con ella para "demostrarle que hablaba en serio" con relación al cumplimiento de una orden judicial.

Exton afirmó que su intención no era dispararle: "No disparé. No la lastimé", dijo el exabogado.

Sin embargo, la expareja dijo, según una solicitud de orden de protección, que Exton apretó el gatillo varias veces, pero la pistola tenía el seguro puesto.

Waiter at an Ohio restaurant tackles a man after he tried to shoot his ex-wife in newly released footage.



43-year-old Matthew Exton, of Toledo, Ohio, has been found guilty of attempted murder.



Exton had been drinking when he saw his ex-wife and her family celebrating at a… pic.twitter.com/ze6wLpn2LG — Collin Rugg (@CollinRugg) September 9, 2026

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