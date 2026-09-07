Internacional
Pensó que era el “anticristo”: el caso de la mujer señalada de asesinar a su hijo de dos años en Illinois
Una mujer de 40 años en Illinois es acusada de asesinar a su hijo de dos años y decir que era "el diablo" y "el anticristo".
FOTO ILUSTRATIVA. Una cinta con la inscripción «Crime Scene Do Not Enter» (Escena del crimen, no entrar) (Foto Prensa Libre: EFE)
Una mujer de 40 años ha sido recientemente señalada de asesinar a su hijo de tan solo dos años de edad dentro de su vivienda en Frankfort, Illinois.
La mujer, identificada por medios estadounidenses como CBS News como Corie Walsh, también llamó la atención cuando supuestamente declaró ante las autoridades, tras su captura, que había asesinado a su hijo, llamado Barrett, porque "era el anticristo".
El hecho habría ocurrido el pasado 1 de septiembre, cuando las autoridades recibieron una llamada de emergencia por un menor inconsciente.
La vecina de la familia Walsh, según medios estadounidenses, habría encontrado a Barrett ahorcado en el sótano de su casa. La mujer intentó reanimar al niño mientras llamaba al 911.
Cuando las autoridades llegaron, el menor ya no tenía pulso. Fue declarado muerto en un hospital local.
La autopsia habría revelado que la causa de muerte de Barrett fue asfixia provocada por la compresión del cuello con una ligadura, por lo que el caso fue catalogado como un homicidio.
Tras hallar al menor fallecido en el sótano, las autoridades inspeccionaron el resto de la vivienda y encontraron a la madre del menor en el baño principal.
La mujer fue hallada, según medios estadounidenses, completamente vestida en la bañera y con cortes autoinfligidos en las muñecas y los muslos.
Antes de ser trasladada a un centro asistencial, Corie declaró a las autoridades, según un escrito judicial de la fiscalía, que asesinó a su hijo porque era "el diablo" y "el anticristo".
Lindsay Clancy
Medios estadounidenses revelaron un detalle curioso del caso: la fascinación que Corie tenía por el juicio de Lindsay Clancy, una mujer de Massachusetts que fue juzgada por la muerte de sus tres hijos en enero de 2023.
Los fiscales habrían revelado que Walsh había enviado mensajes de texto a un grupo de amigos sobre el juicio de Clancy hasta las 12:30 horas del martes 1 de septiembre. Tres horas y media después, la vecina halló el cuerpo de Barrett.
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