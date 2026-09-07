Pensó que era el “anticristo”: el caso de la mujer señalada de asesinar a su hijo de dos años en Illinois

Una mujer de 40 años ha sido recientemente señalada de asesinar a su hijo de tan solo dos años de edad dentro de su vivienda en Frankfort, Illinois.

La mujer, identificada por medios estadounidenses como CBS News como Corie Walsh, también llamó la atención cuando supuestamente declaró ante las autoridades, tras su captura, que había asesinado a su hijo, llamado Barrett, porque "era el anticristo".

El hecho habría ocurrido el pasado 1 de septiembre, cuando las autoridades recibieron una llamada de emergencia por un menor inconsciente.

La vecina de la familia Walsh, según medios estadounidenses, habría encontrado a Barrett ahorcado en el sótano de su casa. La mujer intentó reanimar al niño mientras llamaba al 911.

Cuando las autoridades llegaron, el menor ya no tenía pulso. Fue declarado muerto en un hospital local.

La autopsia habría revelado que la causa de muerte de Barrett fue asfixia provocada por la compresión del cuello con una ligadura, por lo que el caso fue catalogado como un homicidio.

A 2-year-old boy is dead, his mother faces murder charges, and a quiet Illinois community is reeling after police found the child unresponsive inside a Frankfort home.



Police say officers found the child Tuesday at Corie Walsh's home. He later died at a hospital, and the local… pic.twitter.com/ePGmu8GI7U — Fox News (@FoxNews) September 4, 2026

Tras hallar al menor fallecido en el sótano, las autoridades inspeccionaron el resto de la vivienda y encontraron a la madre del menor en el baño principal.

La mujer fue hallada, según medios estadounidenses, completamente vestida en la bañera y con cortes autoinfligidos en las muñecas y los muslos.

Antes de ser trasladada a un centro asistencial, Corie declaró a las autoridades, según un escrito judicial de la fiscalía, que asesinó a su hijo porque era "el diablo" y "el anticristo".

Lindsay Clancy

Medios estadounidenses revelaron un detalle curioso del caso: la fascinación que Corie tenía por el juicio de Lindsay Clancy, una mujer de Massachusetts que fue juzgada por la muerte de sus tres hijos en enero de 2023.

🇺🇸 🚨 HORROR EN ILLINOIS: Revelan que la madre obsesionada con Lindsay Clancy dejó a su hijo de 2 años colgado de las vigas



Inquietantes y perturbadores detalles salen a la luz sobre el atroz crimen que paralizó a Frankfort, donde Corie Walsh (40 años) le quitó la vida a su… pic.twitter.com/wkPPmHvmAd — MACHI 👑 (@arroba_machi) September 7, 2026

Los fiscales habrían revelado que Walsh había enviado mensajes de texto a un grupo de amigos sobre el juicio de Clancy hasta las 12:30 horas del martes 1 de septiembre. Tres horas y media después, la vecina halló el cuerpo de Barrett.

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