Video: hombre se va a los golpes con decenas de estudiantes que le hacían bullying a sus hijos

De acuerdo con la policía, los directores de la escuela decidieron enviar a ambos jóvenes a casa tras protagonizar un disturbio con un grupo de estudiantes.

Luego de que el padre recogiera a sus hijos, los tres salieron por el patio de la escuela, donde los estudiantes estaban en el horario de almuerzo, y fueron objeto de burlas mientras salían del establecimiento.

Lea también: Hallan muerto en su casa a un profesor que fue acusado de abusos sexuales a menores

Smith, quien salió en defensa de sus hijos, arrojó varios puñetazos a uno de los estudiantes y lo inmovilizó contra el suelo, situación que dio inicio a la batalla campal en el campus.

El Departamento de Policía de Tucson se encuentra investigando el caso luego de la gran cantidad de videos que fueron difundidos en redes sociales en los que se observa el altercado entre un padre de familia y las personas que estaban haciendo bullying a sus hijos.

Lea más: “Disparé dos veces a mi madre en la cocina”: El aterrador caso de un menor que asesinó a su familia en España

Se estima que al menos 30 estudiantes participaron en esta pelea y uno de ellos, según información de la policía, enfrenta cargos de alteración del orden público.

@whatsuptucson Video from inside Tucson High School shows a parent involved in an altercation with multiple students. pic.twitter.com/97WZ9kbpZ6

— Piercen Sturdavant (@Pasty_P_) May 3, 2022