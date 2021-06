Video: la artimaña que usó un hombre para robarle la moto a otro sin necesidad de armas ni violencia

(Foto: captura de pantalla video Prensa Latina).

La historia, documentan medios peruanos, comenzó cuando un hombre le pidió “prestada” la motocicleta al veterinario. El ladrón llegó al extremo de pedirle “que lo grabara manejando” la motocicleta y que luego “le mandara el video para subirlo a las redes sociales”.

El veterinario cae en el engaño, toma su celular y se pone a grabar al sujeto que subía a su motocicleta y sin previo aviso, el hombre acelera y se lleva la moto. “Es amigo de un amigo, me pidió que lo traslade hasta Surco y me iba a pagar la carrera, antes de irse me pidió que lo grabe manejando mi moto para que suba las imágenes a sus redes sociales”, dijo la víctima a la web Latina.pe.

De acuerdo con las imágenes de Latina.pe, el delincuente no tuvo que hacer uso de insultos o ataques físicos. Solo necesitó de una mentira para conseguir el vehículo que amablemente le prestaron.