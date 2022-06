VIDEO: La caída del presidente Joe Biden durante un paseo en bicicleta

“Estoy bien“, respondió a la prensa el líder demócrata, quien explicó que se cayó porque se le quedó enganchado un zapato en el pedal.

Tras la caída, la Casa Blanca informó que Biden no requirió revisión médica.

“Como dijo el presidente, su pie quedó atrapado en el pedal al bajar de la bicicleta y se encuentra bien. No necesita atención médica. El presidente pasará el resto del día con su familia”, dijo a la prensa un funcionario.

El percance ocurrió durante un paseo matutino en bicicleta que Biden realizó junto a su esposa, vestido con ropa deportiva, casco y guantes, en Rehoboth Beach (Delaware), donde pasa el fin de semana, aprovechando que el lunes es festivo en Estados Unidos.

Cuestionado por otros asuntos, afirmó que está estudiando una posible reducción de aranceles sobre China y que “pronto” hablará con su homólogo del gigante asiático, Xi Jinping.

También dijo estar “contento” por el acuerdo de un grupo de senadores demócratas y republicanos para sacar adelante un proyecto de ley con algunas medidas de control de armas.

En marzo del año pasado, Biden tropezó tres veces al subir la escaleras del avión presidencial, el Air Force One, pero la Casa Blanca restó importancia al asunto.

Biden just beefed it on his bike in Delaware pic.twitter.com/eYj2oG0tHJ

— Quoth the Raven (@QTRResearch) June 18, 2022