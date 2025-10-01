Video muestra cómo senador Ted Cruz se confunde en discurso de seguridad y habla de pedófilos

Video muestra cómo senador Ted Cruz se confunde en discurso de seguridad y habla de pedófilos

Un video del senador republicano Ted Cruz se volvió viral luego de supuestamente confundirse en un discurso cuando hablaba sobre la seguridad en Washington.

Senador Ted Cruz

El senador estadounidense Ted Cruz se dirige a una rueda de prensa tras un tiroteo en el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Dallas, Texas. (Foto Prensa Libre: EFE)

Recientemente el senador estadounidense Ted Cruz se volvió viral en las redes sociales debido a un discurso en donde presuntamente se habría equivocado al decir que se debe "dejar de atacar a los pedófilos".

El senador republicano dio el discurso el pasado 30 de septiembre durante una audiencia del Comité Judicial del Senado, en Washington.

De acuerdo a los usuarios, Cruz hablaba sobre la caída de los índices de criminalidad en Washington, cuando afirma que se debería "dejar de atacar a los pedófilos".

"¿Qué tal si nos unimos todos y decimos ´dejemos de atacar a los pedófilos´?", dijo supuestamente Cruz durante la reunión y que quedó grabado en video.

La reacción de los internautas no se hizo esperar, y mucho criticaron las declaraciones del senador, mientras que otros dijeron que muy probablemente se habría equivocado.

Otros usuarios publicaron una versión extendida del discurso, en donde el senador hablaba de trabajar en conjunto para detener a asesinos y violadores.

"¿Qué tal si nos unimos todos y decimos «detengamos los asesinatos»? ¿Qué tal si nos unimos todos y decimos «detengamos las violaciones»? ¿Qué tal si nos unimos todos y decimos ´detengamos los ataques a los pedófilos´?", habría dicho el senador.

Por ello, muchos usuarios afirman que Cruz pudo equivocarse.

