Medicinas más baratas y TrumpRx: los detalles del acuerdo entre el presidente de EE. UU. y Pfizer

Donald Trump y el director ejecutivo del gigante farmacéutico Pfizer, Albert Bourla, anunciaron un acuerdo con el que buscan una reducción en los precios de algunos medicamentos en EE. UU.

Además, las autoridades anunciaron la creación de una página web llamada TrumpRx, que pretende ofrecer a los estadounidenses medicinas a precios bajos.

Dentro del acuerdo, que fue anunciado el pasado 30 de septiembre en la Casa Blanca, también incluye inversiones por aproximadamente US$70 mil millones para la creación de diferentes fármacos.

El acuerdo logrado entre Pfizer y Trump beneficia a la farmacéutica de no pagar por tres años los aranceles que el mandatario impuso recientemente a ese sector.

"Este día es histórico, porque cambiamos el rumbo y revertimos una situación que ha sido injusta por mucho tiempo”, declaró Bourla.

Según la Casa Blanca, el acuerdo podría beneficiar a aproximadamente 100 millones de estadounidenses.

🚨 BREAKING: President Trump just announced he’s struck a deal with Pfizer to offer MASSIVE discounts on their drugs, follow his demands to lower prices for Americans



A new government website, TrumpRx, will also be available for consumers to DIRECTLY purchase drugs, cutting out… pic.twitter.com/kUbiNeXGXo — Nick Sortor (@nicksortor) September 30, 2025

El acuerdo logrado entre Pfizer y Trump beneficia a la farmacéutica de no pagar por tres años los aranceles que el mandatario impuso recientemente a ese sector.

Con esto, Pfizer se convierte en la primera farmacéutica en bajar los precios de sus medicamentos, luego de que Donald Trump ordenara a los laboratorios hacerlo en un plazo de 30 días.

Por su parte, Trump celebró el acuerdo y recalcó que anteriormente los estadounidenses debían ir a otros países, como Canadá y México, para obtener medicinas.

"Ya no tendrán que hacerlo. Creo que este es uno de los días más importantes que cualquiera vivirá jamás", afirmó Trump.

TrumpRx

Esta página, según el despacho oval, permitirá a los estadounidenses adquirir medicinas a precios bajos. Sin embargo, aún se desconoce qué medicamentos estarán disponibles en el sitio web.

Las autoridades tampoco detallaron si TrumpRX beneficiará de alguna manera a las personas que cuentas con un seguro médico.

Lea también: Texas ya no emitirá licencias de conducir a ciertos migrantes; estos son los afectados