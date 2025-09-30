Texas ya no emitirá licencias de conducir a ciertos migrantes; estos son los afectados

El Departamento de Seguridad Pública (DPS, en inglés) anunció este 30 de septiembre que el estado de Texas ya no emitirá licencias de conducir a ciertos grupos de migrantes.

En un comunicado oficial publicado por el DPS se detalla que los grupos incluidos en esta restricción serán personas asiladas, refugiadas y las que forman parte del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés).

El DACA es una política de Estados Unidos que ofrece protección temporal a personas que llegaron al país cuando eran menores de edad y que no contaban con un estatus legal.

Según el DPS, esta medida busca limitar el número de personas que puedan obtener una licencia de conducir, sobre todo si utilizan vehículos para transportar mercancía o pasajeros con fines comerciales.

La medida entró en vigor el pasado 29 de septiembre. De acuerdo con el DPS, esta decisión busca “salvaguardar” la seguridad de las carreteras del estado de Texas.

Las autoridades detallaron que aquellas personas incluidas en las restricciones y que estén en trámite para obtener su licencia no podrán continuar con el proceso.

Effective Today: DPS Suspends Issuance of Certain Commercial Driver Licenses@TxDPS is suspending the issuance of non-domicile CDLs and all CDLs to non-citizens who are refugees, asylees or Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) recipients, as of today, Sept. 29, 2025.… pic.twitter.com/CBeVPUAYpU — Texas DPS (@TxDPS) September 29, 2025

Esta decisión se produce luego de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenara a los agentes del DPS evaluar a los conductores de camiones y vehículos para determinar si dominan el idioma inglés.

La medida también fue respaldada por el expresidente Donald Trump.

Esto obligaría al Departamento de Transporte a someter a sus conductores a una prueba de inglés, ya que las autoridades estadounidenses advierten de un supuesto peligro en la red vial debido a los problemas de comunicación que podrían generarse.

Lea también: Hispano indocumentado decapita a gerente de motel en Dallas y ICE exige su deportación