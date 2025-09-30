“Ni gordos ni barbudos”: EE. UU. impone nuevas exigencias para sus soldados en el Ejército

Internacional

“Ni gordos ni barbudos”: EE. UU. impone nuevas exigencias para sus soldados en el Ejército

El secretario de Guerra de EE. UU. anunció una serie de medidas para evitar los "soldados gordos y barbudos" dentro del Ejército.

El presidente Trump y Pete Hegseth se dirigen a los altos mandos militares estadounidenses en Quantico

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, se dirige a los altos mandos militares en la base del Cuerpo de Marines de Quantico el 30 de septiembre de 2025 en Quantico, Virginia. (Foto Prensa Libre: AFP)

Este 30 de septiembre, el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, anunció, en una reunión con generales y altos oficiales, una serie de medidas para "restaurar los estándares masculinos" dentro del Ejército, con el objetivo de evitar, en palabras del secretario, "soldados gordos y barbudos".

La reunión se llevó a cabo en una base del Cuerpo de Infantería de Marina, en Quantico, Virginia, donde también participó el presidente Donald Trump.

Hegseth criticó en la reunión la presencia de "soldados gordos" en el Ejército estadounidense, al afirmar que es "completamente inaceptable" y que da una "mala imagen".

Por ello, el jefe del Pentágono anunció que los soldados estadounidenses, sin importar el rango, deberán someterse a exámenes físicos dos veces al año, durante cada año de servicio.

"Cada servicio se encargará de que cada combatiente se ajuste al más alto estándar masculino. La era del liderazgo políticamente correcto y sensible termina ahora", dijo Hegseth en la reunión en Virginia.

Otra de las directrices que anunció Hegseth fue sobre "aseo personal", al señalar que los soldados ya no deberán tener barba ni pelo largo. También se implementarán otras restricciones, como la eliminación de las políticas de diversidad, equidad e inclusión.

"No quiero que mi hijo sirva junto a tropas que no están en forma ni en unidades de combate, con mujeres que no pueden cumplir con los mismos estándares físicos de combate que los hombres", dijo Hegseth.

También precisó que habrá cambios en la forma en que algunos soldados ascienden de rango, ya que, según el jefe del Pentágono, varios líderes militares han sido promovidos por razones equivocadas.

Entre los motivos que mencionó Hegseth están aspectos como la raza, cuotas de género y logros históricos falsos.

Por su parte, Donald Trump afirmó durante la reunión con los jefes militares que su objetivo es "resucitar el espíritu guerrero" de las fuerzas armadas.

"Vamos a transformar a nuestras fuerzas armadas en algo más fuerte, más recio, más rápido", señaló el mandatario.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

