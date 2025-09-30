“Ni gordos ni barbudos”: EE. UU. impone nuevas exigencias para sus soldados en el Ejército

Este 30 de septiembre, el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, anunció, en una reunión con generales y altos oficiales, una serie de medidas para "restaurar los estándares masculinos" dentro del Ejército, con el objetivo de evitar, en palabras del secretario, "soldados gordos y barbudos".

La reunión se llevó a cabo en una base del Cuerpo de Infantería de Marina, en Quantico, Virginia, donde también participó el presidente Donald Trump.

Hegseth criticó en la reunión la presencia de "soldados gordos" en el Ejército estadounidense, al afirmar que es "completamente inaceptable" y que da una "mala imagen".

Por ello, el jefe del Pentágono anunció que los soldados estadounidenses, sin importar el rango, deberán someterse a exámenes físicos dos veces al año, durante cada año de servicio.

"Cada servicio se encargará de que cada combatiente se ajuste al más alto estándar masculino. La era del liderazgo políticamente correcto y sensible termina ahora", dijo Hegseth en la reunión en Virginia.

🚨 BREAKING: SecWar Pete Hegseth NUKES fat generals and announces a new twice-yearly PT test for top brass.



"It's unacceptable to see fat generals and admirals in the halls of the Pentagon, and leading all around the world. It's a BAD LOOK, and it's not who we are!"



"You need… pic.twitter.com/xcX0PXDj0J — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 30, 2025

Otra de las directrices que anunció Hegseth fue sobre "aseo personal", al señalar que los soldados ya no deberán tener barba ni pelo largo. También se implementarán otras restricciones, como la eliminación de las políticas de diversidad, equidad e inclusión.

"No quiero que mi hijo sirva junto a tropas que no están en forma ni en unidades de combate, con mujeres que no pueden cumplir con los mismos estándares físicos de combate que los hombres", dijo Hegseth.

"The era of unacceptable appearance is over."



Defense Secretary Pete Hegseth addressed an auditorium packed with several hundred of the nation's most seasoned military commanders summoned last-minute from around the world.



Hegseth demanded no more "fat generals," saying all… pic.twitter.com/28303zHX2I — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) September 30, 2025

También precisó que habrá cambios en la forma en que algunos soldados ascienden de rango, ya que, según el jefe del Pentágono, varios líderes militares han sido promovidos por razones equivocadas.

Entre los motivos que mencionó Hegseth están aspectos como la raza, cuotas de género y logros históricos falsos.

Por su parte, Donald Trump afirmó durante la reunión con los jefes militares que su objetivo es "resucitar el espíritu guerrero" de las fuerzas armadas.

"Vamos a transformar a nuestras fuerzas armadas en algo más fuerte, más recio, más rápido", señaló el mandatario.

