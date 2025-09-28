Presidente Trump asistirá a inusual reunión de generales para presentar nueva imagen de las Fuerzas Armadas

La inusual reunión, prevista para esta semana, contará con la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según documentos a los que tuvo acceso The Washington Post.

La información sobre el encuentro es limitada, pero los datos que han comenzado a revelarse indican que se presentará una nueva imagen para las Fuerzas Armadas de EE. UU.

El documento citado por The Washington Post señala que la presencia del presidente elevará el control de seguridad del evento, el cual ya ha generado comentarios por tratarse de la primera ocasión en que tantos mandos militares se congregan.

La reunión, convocada para la próxima semana por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, reunirá a cientos de altos mandos de las Fuerzas Armadas y servirá para que el máximo responsable del Pentágono exponga a generales y almirantes la nueva ética militar que el Gobierno de Trump busca implementar, según informaron varios medios este viernes.

La convocatoria ha generado confusión por lo inusual que resulta congregar a todos los mandos del Ejército. El objetivo es que Hegseth exponga la visión que la Administración Trump tiene sobre la cartera, rebautizada recientemente como Departamento de Guerra.

Esta última medida responde a lo que Hegseth y Trump denominan “ética guerrera”, una concepción que busca reavivar una actitud más intimidante en las Fuerzas Armadas y que incluye la eliminación de políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), contra las cuales el actual Gobierno ha arremetido en distintos frentes.

"Se trata de mostrar la nueva imagen de las Fuerzas Armadas bajo la presidencia actual", explicó un funcionario de la Casa Blanca a CNN, uno de los medios que hoy cita fuentes cercanas al asunto para revelar los motivos detrás de la inusual convocatoria.

Hegseth, veterano del Ejército de Tierra, ha manifestado en repetidas ocasiones su desprecio por altos cargos que, según afirma, han introducido ideología liberal en la cultura militar estadounidense.

Desde que asumió el cargo a comienzos de este año, el secretario de Defensa ha destituido a varios generales, y en mayo anunció su intención de reducir en al menos 20% el número de generales y almirantes de cuatro estrellas. Por ello, se considera que esta reunión podría marcar el inicio de nuevas purgas dentro del Ejército.