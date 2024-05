Una cámara de seguridad grabó el momento en que un avión es arrastrado por los fuertes vientos que azotan el estado de Texas, EE. UU., debido a las tormentas que se han registrado en los últimos días.

El video, tomado por una cámara en el Aeropuerto Internacional de Dallas Forth Worth, muestra cómo el avión, un Boeing 737-800 es arrastrado desde la zona de embarcación y se detiene cerca de un vehículo.

Posteriormente, los medios de comunicación locales dijeron que no se reportaron persona heridas, debido a que el avión no contaba con pasajeros y no habían trabajadores cerca del avión.

Sin embargo, los medios confirmaron que varios aviones se vieron afectados por los fuertes vientos que azotaron el estado estadounidense.

American Airlines 737-800 pushed away from its gate at DFW Airport during severe weather Tuesday morning.

Tormentas en Texas

Además de los incidentes con los aviones, más de 400 mil personas siguen sin tener electricidad en Texas tras el paso de fuertes tormentas que comenzaron el fin de semana y continuaron el martes por la noche.

El área de Dallas, en el norte del estado, es una de las más afectadas, donde casi 200 mil personas continúan sin servicio eléctrico, según datos de la página web especializada Poweroutage.us.

El juez del condado de Dallas, Clay Jenkins, declaró el martes estado de emergencia para lidiar con las tormentas y las autoridades informaron que las labores de reparación están en curso pero tomarán "varios días".

"Tenemos personas trabajando para recuperar la electricidad lo más rápido posible, pero podrían pasar varios días hasta que se completen las reparaciones", señaló en un comunicado la Alcaldía de la ciudad, la tercera más poblada del estado.

El área de Houston, en el sureste, también se vio afectada por las lluvias y los fuertes vientos, que dejaron calles inundadas y árboles caídos el miércoles en la madrugada. Más de 30 mil personas en la zona aún siguen sin electricidad, según informaron medios locales.

Las tormentas del martes dejaron un muerto en la localidad de Magnolia, a las afueras de Houston, cuando un joven de 16 años quedó atrapado en los escombros de un edificio que colapsó.