Video muestra cómo un cocodrilo ataca un auto en una calle inundada por el huracán Milton

El paso del huracán Milton en el estado de Florida ha dejado varias viviendas destruidas, daños por miles de millones de dólares, pero lo más preocupante, causó que algunas calles estuvieran completamente inundadas.

De hecho, el pasado 10 de octubre el Gobierno de Florida advirtió a los residentes que, aunque el huracán se haya alejado del estado, no era recomendable salir a la calle debido a las grandes inundaciones que se registraron.

Sin embargo, un hombre demostró que habían más peligros derivados del huracán Milton, ya que compartió un video en donde se ve cómo un cocodrilo sale de una de las calles inundadas.

Medios locales indicaron que el hecho ocurrió en Fort Myers, una de las zonas más afectadas por el huracán Milton.

En el video se muestra cómo el hombre, que se encontraba dentro de su automóvil, intentó bajar del vehículo.

También se ve cómo los alrededores está completamente inundado.

The operator of a sanitation company in North Fort Myers, Florida, captured the moment when an alligator popped out of the water and bit at his van’s tire early Thursday morning as he traveled down a flooded street during Hurricane Milton. https://t.co/cYwX0tcKGI pic.twitter.com/OkUzjkG72u