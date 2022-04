Video muestra cómo un gigantesco caimán “pasea” por las calles de un vecindario en Florida

“No estamos seguros de que el conejo de Pascua se haya quedado mucho tiempo en Venice esta mañana después de encontrarse con este chico malo“, se lee en las redes sociales de los alguaciles de Sarasota.

Según las autoridades, el animal llegaba a medir más de tres metros. También aseguraron que hicieron contacto con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, pero que no obtuvieron respuesta inmediata por parte de ellos.

De igual forma, advirtieron a los vecinos aledaños del vecindario que tuvieran cuidado y no pasaran por delante del caimán.

Finalmente, en el video se puede observar al reptil llegando al lago Harrington, alejándose de la comunidad para regresar a un hábitat natural.

1. Happy #Easter🐰!

2. We’re not sure the Easter bunny stayed long in Venice this morning after coming across this bad boy…

3. We’re guessing he was about 10’ long. FWC was advised but did not respond. Stay safe & call us if you need us!

🐇👮🏽‍♂️🐊🚨 pic.twitter.com/hHqCMybolm

— SarasotaSheriff (@SarasotaSheriff) April 17, 2022