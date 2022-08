Video: mujer esposada ataca a la policía con un fusil y se atrinchera en patrulla por varias horas

En el ataque resultaron heridas dos personas, de acuerdo con una publicación de la cadena Univisión Noticias.

Pero el hecho ha resultado mediático por las condiciones en que se encontraba la mujer, que se enfrentó a las autoridades por más de tres horas hasta que finalmente se rindió.

Los patrulleros no salían de su asombro cuando fueron atacados por sorpresa por la detenida.

La mujer había sido capturada momentos antes y permanecía esposada dentro de una patrulla, que estaba parqueada mientras los agentes indagaban fuera de esta.

Todo apunta a que la fémina logró quitarse los grilletes, tomó el arma AR-15 de la parte trasera del automotor, y comenzó a disparar.

Los heridos fueron un oficial de policía y un transeúnte.

Tras el ataque, la mujer se atrincheró dentro del vehículo policial e hizo frente a los agentes por más de tres horas, hasta que se rindió.

Oklahoma deputies were caught by surprise when a handcuffed woman in the back of their squad car freed herself, grabbed an assault rifle, and fired off multiple shots. A sheriff's deputy and a bystander sustained non-life-threatening injuries in the incident. pic.twitter.com/keQDkmFy7C

— NowThis (@nowthisnews) August 18, 2022