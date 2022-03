Humo y destrucción: videos muestran la magnitud del ataque de Rusia al lanzar misiles contra la ciudad de Lviv, en Ucrania

Sin embargo, afirmó que el edificio en donde estaba la planta quedó totalmente destruido ante el impacto de cuatro misiles del Rusia.

Según lo confirman las Fuerzas Armadas de Ucrania, Rusia lanzó seis misiles con dirección a la ciudad de Lviv en la mañana de este viernes. El Sistema de Defensa ucraniano logró interceptar dos misiles, y cuatro lograron impactar en la zona.

Aseguraron que los ataques fueron de misiles de crucero, que provenían de las cercanías del Mar Negro. Este tipo de misiles tiene la particularidad de tener alas de elevación y un sistema de propulsión que les permite mantenerse en vuelo por tiempo prolongado.

“Este ataque confirma que no están en guerra con el ejército ucranio, están en guerra con el pueblo, las mujeres, los niños, los refugiados”, denunció el líder de la Administración regional militar de Lviv, Maksym Kozytsky.

El domingo 13 de marzo, Rusia lanzó varios bombardeos en un campo de entrenamiento militar en Yavoriv, que se encuentra a 50 kilómetros del centro de Lviv y provocando la muerte de al menos 35 personas.

Varios usuarios en redes sociales que se encontraban cerca de la zona de la explosión subieron videos en donde se observaron las nubes de humo que se desplazaban en el cielo luego de los ataques.

Los recientes bombardeos de Rusia en esta área han acrecentado las tensiones y preocupaciones debido a que esta era una zona catalogada como segura para los refugiados; además tiene cercanía de un país como Polonia que es miembro de la OTAN, una alianza militar conformada por más de 30 países.

Lviv era considerada antes de los bombardeos como una de las ciudades más seguras del territorio ucraniano ante los ataques del ejército ruso, sobre todo por ser un territorio utilizado por más de tres millones de ciudadanos que huyen del conflicto bélico.

También las autoridades ucranianas informaron que la región de Lviv es utilizada como un suministro de armas para el ejército de Ucrania en su lucha contra las fuerzas militares de Rusia.

