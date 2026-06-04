Videos captan la explosión de cuatro cisternas de gas que obligó a evacuar a más de 2 mil personas en México

La explosión de cuatro autotanques cargados con gas licuado de petróleo (GLP) se registró la mañana del 4 de junio en la colonia San Juan Negrete, en el municipio de Tepeaca, Puebla, México, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y obligó a evacuar centros educativos, un hospital y viviendas cercanas. El incidente dejó tres personas heridas y provocó una columna de humo y llamas visible a varios kilómetros de distancia.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que las detonaciones sacuden la zona y generan enormes columnas de fuego. De acuerdo con reportes oficiales, el siniestro ocurrió en un predio donde presuntamente se almacenaba combustible y gas LP, aunque las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer las causas de la emergencia y determinar si existían actividades irregulares en el lugar.

El Gobierno de Puebla activó un Sistema de Comando de Incidentes para coordinar las labores de respuesta. En el operativo participaron elementos de Protección Civil, Bomberos, Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Petróleos Mexicanos (Pemex) y autoridades municipales. Los equipos trabajaron en el combate del incendio, enfriamiento de unidades y evaluación de riesgos en inmuebles cercanos.

Evacúan hospital, centros educativos y viviendas

Ante el riesgo de nuevas explosiones, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva del Hospital General de Tepeaca, la Preparatoria BUAP "2 de Octubre", el Centro Escolar Miguel Negrete Novoa y decenas de viviendas ubicadas en los alrededores del área afectada.

Solo en el Centro Escolar Miguel Negrete Novoa fueron evacuados 1 mil 753 estudiantes, quienes fueron entregados a sus padres y tutores. En total, más de dos mil personas fueron trasladadas a zonas seguras mientras los cuerpos de emergencia trabajaban para controlar la situación.

Explosiones destruyen estructura donde estaban los autotanques

La fuerza de las detonaciones destruyó gran parte de la estructura donde se encontraban los autotanques. Imágenes difundidas por las autoridades muestran columnas de concreto severamente dañadas y restos de las unidades afectadas por el fuego.

Los equipos de emergencia también efectuaron labores de enfriamiento en vehículos localizados dentro del predio para evitar que las llamas se propagaran o provocaran nuevas explosiones.

🔥 🇲🇽Explotan pipas de gas en el centro de México



🚒 Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró en Tepeaca, Puebla (centro) luego de que al menos tres unidades, presuntamente utilizadas para el trasiego ilegal de gas, estallaran en una localidad del municipio.… pic.twitter.com/YhWn3eH9S4 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 4, 2026

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CUATRO PIPAS EXPLOTAN EN TEPEACA PUEBLA



TRES LESIONADOS Y DOS MIL EVACUADOS TRAS DETONACIÓN EN ALMACÉN



Esta mañana se registró la explosión de cuatro pipas de gas LP en un sitio de almacenamiento ubicado en la colonia San Juan Negrete de Tepeaca Puebla. El suceso… pic.twitter.com/c3hc6FQlv3 — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) June 4, 2026

🚨Explosión en #Tepeaca, #Puebla.



⚠️ Así ocurrió la detonación de una pipa de gas clandestina en la colonia San Juan Negrete. Se trata de un lugar donde se almacenaban de manera clandestina pipas con combustible. Hasta el momento se desconoce si hay heridos o muertos.… pic.twitter.com/ZYIVx6ahqG — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) June 4, 2026

Autoridades investigan una segunda bodega cercana

Durante las inspecciones realizadas después del incendio, autoridades localizaron una segunda instalación donde había cisternas y unidades con combustible. El inmueble quedó bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.

El coordinador de Protección Civil de Puebla, Bernabé López Santos, informó que la zona permanece bajo vigilancia mientras continúan las diligencias para determinar el origen de la explosión y establecer si existían actividades relacionadas con el almacenamiento o traslado irregular de combustible.

🚨De manera preliminar, hay 3 personas lesionadas tras la explosión de pipas en Tepeaca, Puebla, informa el gobernador Alejandro Armenta.



📹Adán Morales @laura_roldn | @valkiriaonline pic.twitter.com/AoJxHH0qSV — Azucena Uresti (@azucenau) June 4, 2026

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades reportaban tres personas lesionadas y ninguna víctima mortal. El Gobierno de Puebla pidió a la población mantenerse alejada del área afectada y seguir únicamente la información difundida por canales oficiales.

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