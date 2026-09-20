Videos: Ucrania lanza el “ataque más fuerte” hasta ahora contra la capital rusa con cientos de drones

Ucrania lanzó este fin de semana el ataque que medios como el británico BBC News Mundo calificaron como el más fuerte hasta ahora contra la capital rusa, en pleno proceso electoral legislativo.

El medio consigna que al menos 450 drones fueron lanzados por Ucrania, mientras Rusia celebra unos comicios que, se prevé, fortalecerán al Kremlin de Vladímir Putin.

"Casi 450 vuelos fueron aplazados o cancelados este domingo en los aeropuertos moscovitas por uno de los mayores ataques con drones contra la región de Moscú y la capital rusa", consigna, entre tanto, la agencia EFE.

En total, al menos 11 localidades de la región de Moscú informaron de distintas consecuencias por la caída de fragmentos de drones, de acuerdo con esa agencia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reportó ataques contra instalaciones clave de la industria petrolera rusa y un centro logístico, lo que, dijo, representa miles de millones de dólares menos para la maquinaria de guerra del Kremlin.

Entre tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia acusó este domingo a Ucrania de intentar frustrar las elecciones legislativas en Rusia con un ataque masivo con drones y misiles Flamingo contra el territorio de ese país.

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De acuerdo con el conteo preliminar actualizado, al menos tres personas murieron y unas tres decenas resultaron heridas por los ataques.

)Video: Twitter/@CasetaBosque)