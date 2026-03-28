“Ya no voy a salir”: cuál fue el último mensaje del migrante mexicano que murió en custodia de ICE y qué se sabe del caso

En lo que va del 2026, ya se han registrado 13 muertes de personas bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cifra que asciende a 44 durante el segundo mandato de Donald Trump, según la organización Detention Watch Network, citada por CNN.

Los números son fríos hasta que se les asigna una identidad. El pasado 16 de marzo, la familia de Roger Pérez Jiménez recibió una llamada que les cambió la vida.

El joven, de 19 años, había fallecido. La razón que brindaron las autoridades estadounidenses fue un suicidio, versión que hasta la fecha no creen.

De acuerdo con el testimonio de su padre, recogido por el medio Milenio, el joven fue detenido el 22 de enero en Orlando, cuando salía de trabajar, y acusado de fraude por suplantación de identidad y resistencia a la autoridad.

Pérez Jiménez permaneció incomunicado durante aproximadamente un mes, hasta que el 13 de marzo se comunicó por última vez con su familia.

En esa llamada, el joven expresó su desesperación por estar encerrado, pues, según declaraciones, dijo: “Creo que ya no voy a salir… creo que voy a firmar para que me regresen a México. Ya me aburrí, estoy encerrado aquí”. Y esas fueron las últimas palabras que su familia escuchó de Roger.

Tres días después, Manuel Pérez, padre de Roger, fue notificado de que su hijo había muerto. Señalaron que se había quitado la vida y que fue encontrado en el interior de su celda, inconsciente, alrededor de las 2.40 horas del domingo 15 de marzo.

En la versión ofrecida por la oficina de ICE en Florida, mencionan que dos médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a Roger; sin embargo, ya no tenía pulso.

En el comunicado de ICE se indicó que el joven murió presuntamente por suicidio; sin embargo, “la causa oficial de su muerte sigue siendo objeto de investigación”. El comunicado se publicó el 18 de marzo y, hasta la fecha, la familia continúa sin el esclarecimiento de su muerte ni el cuerpo del joven.

Según diversos medios estadounidenses, es el preso más joven que ha muerto bajo custodia del ICE desde que Trump regresó al cargo.

Gobierno mexicano exige justicia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció durante una conferencia que enviarán una nota diplomática “más fuerte” a Estados Unidos, en la que exigen una “investigación profunda” del caso.

“El informe es que el joven se suicidó; sin embargo, nosotros queremos una investigación profunda y, además, no puede ser que esté ocurriendo esto”, expresó la mandataria.

Por su parte, entre el dolor y el deseo de justicia, la familia de Roger solicitó la intervención del Consulado de México para agilizar la entrega del cuerpo del joven y poder darle sepultura.

“Lo único que quiero es que llegue su cuerpo… para enterrarlo bien”, expresó su padre a Milenio.