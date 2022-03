Zelenksi: la única pregunta que ha hecho reír al presidente ucraniano desde que comenzó la invasión de Rusia

En pleno conflicto con un Rusia, que no da tregua a la invasión, el mandatario brindó un momento divertido a los asistentes.

Les contaba que hablaba diariamente con ocho o 10 líderes del mundo a quienes ponía al tanto de la difícil situación en su país.

Citó, por ejemplo, al presidente francés, Emmanuel Macron, o al primer ministro británico, Boris Johnson, con quienes habla en forma regular y con quienes tiene muchos contactos, según una publicación de Infobae.

Cuando periodistas le preguntaron a quién de todos ellos prefiere, Zelenski respondió de inmediato:

“A mi esposa”. Y luego no pudo contener la risa.

Después continuó: “Puedo decirles también con quién tengo demasiadas conexiones”, pero luego se arrepintió de lo que dijo…

“Bueno, no demasiadas, no demasiadas… quise decir muchas conexiones, para que no se entienda mal”, explicó también entre risas.

El mandatario ucraniano hizo este miércoles un llamado al mundo entero a protestar por la invasión a su país.

“Vayan con símbolos ucranianos a apoyar a Ucrania, a apoyar la libertad, a apoyar la vida”, dijo Zelenski en un video en el que se expresó en inglés. “Acudan a sus plazas, a sus calles, háganse visibles y háganse escuchar”, expresó, según la agencia AFP.

“Muestren su posición, vayan desde sus oficinas, sus casas, sus escuelas y sus universidades, vayan en nombre de la paz. El mundo tiene que parar la guerra”, enfatizó.

Más de tres millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio del conflicto, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).