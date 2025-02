Zelenski dice que quiere “vínculos sólidos” con EEUU, tras tensiones con Donald Trump

“Unas relaciones sólidas entre Ucrania y Estados Unidos benefician al mundo entero“, declaró Zelenski tras reunirse en Kiev con el enviado estadounidense Keith Kellogg.

Ambos hablaron de la “situación en el campo de batalla, de cómo repatriar a nuestros prisioneros de guerra, y de garantías efectivas de seguridad“, añadió en X.

Donald Trump había calificado el pasado 19 de febrero a Zelenski como un “dictador sin elecciones”.

“Zelenski, un dictador sin elecciones, debería actuar rápido o no le quedará un país“, escribió Trump en su plataforma Truth Social sobre el líder ucraniano, cuyo mandato de cinco años expiró en 2024. La ley ucraniana no exige que se celebren comicios en tiempos de guerra.

I had a productive meeting with @SPE_Kellogg—a good discussion, many important details. I am grateful to the United States for all the assistance and bipartisan support for Ukraine and the Ukrainian people.



It’s important for us—and for the entire free world—that American… pic.twitter.com/LH2vNGVGFQ