Zelenski pide apoyo al Vaticano para liberar prisioneros en Rusia y “avanzar hacia la paz”

El mandatario ucraniano habló con el cardenal debido a que el papa Francisco lleva 29 días hospitalizado por sus problemas de salud, por lo que le deseó una pronta recuperación y le agradeció su “apoyo moral” y sus esfuerzos para el regreso de los niños ucranianos “deportados y desplazados ilegalmente a Rusia”, explicó en X.

La Santa Sede confirmó que la conversación telefónica entre Zelenski y el cardenal secretario de Estado tuvo lugar este viernes y se habló de la situación de la guerra y de la propuesta de una tregua tras más de tres años de conflicto.

Pero “especialmente”, según fuentes vaticanas, las partes hablaron del regreso a Ucrania de los niños deportados en Rusia, sobre el que la diplomacia pontificia se ha interesado mucho en estos años.

Por su parte, Zelenski informó de que la Santa Sede ha recibido una lista de ucranianos retenidos en “prisiones y campos rusos”.

“Contamos con su apoyo para su liberación. El intercambio de prisioneros y un alto el fuego provisional incondicional de 30 días son los primeros pasos rápidos que podrían acercarnos significativamente a una paz justa y duradera“, alegó, en medio de la propuesta de tregua formulada por Estados Unidos.

