Mega Millions: cuáles son los números que han salido con más frecuencia en este sorteo de la lotería americana

Una de estas estrategias se basa en el uso de las matemáticas y estadísticas para intentar acertar la combinación de números que podrían salir en Mega Millions.

Debido a esta técnica, recientemente se realizó una investigación que arrojó los números que han salido con mayor frecuencia en los sorteos de Mega Millions durante los últimos seis años.

Los seis números que más han salido en los últimos sorteos de la lotería Mega Millions han sido: 14, 3, 10, 17 y 46.

Además, el número que es más frecuente en el Mega Ball es el 22.

$910 MILLION is rollin’ on in! There was no big jackpot winner in tonight’s (July 25) #MegaMillions draw, but California had 356,822 winning tickets sold across the state. Your next chance at this big Mega Millions jackpot is this Friday, July 28. Are you playing? #GoodLuck… pic.twitter.com/vKG8u4XkNO

