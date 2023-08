Powerball: el insólito motivo por el que la ganadora de US$560 millones se niega a cobrar su premio

Una mujer de New Hampshire, quien recientemente ganó US$560 millones en un sorteo de Powerball, se niega a cobrar su millonario premio debido a que “no desea que su nombre e imagen sean de dominio público”.

Este insólito problema se dio ya que, en New Hampshire, las reglas de la lotería indican que la entrega de un premio debe de ser un evento público, por lo que la persona ganadora tiene que revelar su identidad para poder verificar que el proceso sea transparente.

Tras negarse a revelar su identidad, la ganadora del premio de Powerball optó por llevar este proceso por la vía judicial y cobrar su premio manteniendo el anonimato.

“Desea continuar con su trabajo y tener la libertad de entrar a un supermercado, o de asistir a eventos públicos sin ser conocida ni dirigida como la ganadora de $500 millones”, explicó su abogado

La ganadora de Powerball, en su lucha por ganar el caso, firmó todos los documentos judiciales bajo el pseudónimo de “Jane Doe” y solicitó recibir su dinero en efectivo sin que nadie se entere de su identidad.

